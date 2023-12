Mort de Jacques Delors : Emmanuel Macron salue "un architecte de la France et de l'Europe moderne"

"L'Europe perd un artisan infatigable, et la France une figure tutélaire de la scène politique depuis quarante ans", a estimé le président français.

Emmanuel Macron à Amman, en Jordanie, le 22 décembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel Macron a salué mercredi 27 décembre après l'annonce de la mort de Jacques Delors à 98 ans, "un architecte de la France et de l'Europe moderne" et "l'homme d'État au destin français" qu'était l'ancien président de la Commission européenne.

"Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son oeuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches", a réagi le chef de l'État sur X (anciennement Twitter). "L'Europe perd un artisan infatigable , et la France une figure tutélaire de la scène politique depuis quarante ans", a-t-il également déclaré dans un communiqué transmis par l'Elysée.

"Marcher vers une Europe souveraine et fraternelle"

Il a salué "l'œuvre d'un architecte de la France et de l'Europe moderne qui mariait les trois couleurs et les douze étoiles". "Son héritage, plus vivant que jamais, nous invite à marcher, sur ses pas, vers une Europe souveraine et fraternelle , résolument tournée vers l'avenir".

"Jacques Delors œuvrait encore à quatre-vingt-dix ans passés au sein de l'institut de réflexion sur l'unité européenne qu'il a fondé et qui porte son nom", souligne également le président Macron.