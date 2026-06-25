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Mort de Gérard Brémond, figure de l'industrie du tourisme et fondateur de Pierre & Vacances
information fournie par AFP 25/06/2026 à 16:58

Le fondateur du groupe Pierre & Vacances, Gérard Brémond, lors d'une séance de pose à Paris le 21 novembre 2018 ( AFP / JOEL SAGET )

Le fondateur du groupe Pierre & Vacances, Gérard Brémond, lors d'une séance de pose à Paris le 21 novembre 2018 ( AFP / JOEL SAGET )

Entrepreneur novateur et figure majeure de l'industrie touristique depuis les années 60, Gérard Brémond, le fondateur de Pierre & Vacances, est mort à 88 ans, a annoncé jeudi le groupe dans un communiqué.

Fils d'un promoteur immobilier, il avait débuté en concevant la station de ski d'Avoriaz, un projet que lui avait confié son père dans les années 1960.

Avec Pierre & Vacances, Gérard Brémond a inventé le concept de la "nouvelle propriété": des particuliers achètent, à des prix réduits, des appartements qu'ils confient en location au groupe, tout en se réservant des droits de séjour. Un concept qu'il applique à la mer comme à la montagne, en rachetant des terrains aux Ménuires, à Val-d'Isère, Juan-les-Pins et Sainte-Maxime.

"Esprit libre, passionné et curieux, il restera comme l'un des entrepreneurs les plus créatifs de sa génération", ont déclaré Georges Sampeur, président du conseil d'administration, et Franck Gervais, directeur général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP), cités dans ce communiqué.

"Immense entrepreneur"

Le PDG du groupe Voyageurs du Monde, Jean-François Rial, a salué jeudi auprès de l'AFP "un homme très fin" et un "immense entrepreneur".

Son groupe, bâti au fil des années autour d'un concept immobilier novateur, s'est peu à peu imposé comme un poids lourd du tourisme en France, ouvrant un premier village Pierre & Vacances en 1990.

En 1997, la création d'une coentreprise avec le géant de l'hôtellerie Accor permet à Gérard Brémond de donner naissance à Adagio, nouvelle marque de résidence urbaine, et de développer son groupe à l'international.

Deux ans plus tard, il choisit d'introduire Pierre & Vacances en Bourse en 1999, avant de racheter Center Parcs en 2003.

Après des années de croissance, Pierre & Vacances, devenu Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP), ralentit puis est durement frappé par la pandémie de Covid-19, évitant la faillite en 2022 grâce à un accord conclu avec ses créanciers et investisseurs.

Gérard Brémond avait à ce moment-là perdu le contrôle de PVCP, après avoir présidé aux décisions du groupe pendant un demi-siècle.

Cet accord assurait "l'indispensable restructuration financière du groupe après le cataclysme de la crise sanitaire", affirmait en 2022 M. Brémond.

Ces dernières semaines, Pierre & Vacances-Center Parcs a reçu une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital, avec à la clé une valorisation à un milliard d'euros environ et une probable sortie de la Bourse de Paris.

Ce passage sous bannière émiratie nécessite cependant l'engagement d'autres actionnaires pour atteindre le cap de 80% du capital d'ici au 17 juillet.

PVCP, qui a généré un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros l'an dernier et qui détient aussi la marque Maeva, avait annoncé mi-2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

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