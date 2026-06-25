La vigilance rouge canicule à son pic jeudi, l'impact sanitaire redouté

Un couple se protège du soleil à Bordeaux, le 25 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

De premiers décès probablement liés à la chaleur, une augmentation des arrêts cardiaques constatée à Paris: toujours confrontée jeudi à une canicule historique, la France s'inquiète de ses conséquences sanitaires, malgré un début de reflux des températures à partir de ce soir sur la façade ouest.

Avec 72 départements en vigilance rouge, jeudi est le pic de l'épisode caniculaire que le pays endure depuis cinq jours. Onze départements repasseront à 22H00 en vigilance orange, et onze autres devraient l'être vendredi à 22H00, selon Météo-France.

L'institut météorologique souligne dans son bulletin de 16H00 que "jeudi risque d'être encore une des journées les plus chaudes observées depuis 1947" en France, après un record battu mardi puis à nouveau mercredi.

A 16H00, 41,2°C ont été relevés à Saint-Florent-sur-Cher (Cher) et 40,3°C à Rennes, précise Météo-France.

"J'ai beau aérer tôt le matin et le soir, j'ai l'impression que la chaleur s'accumule chez moi au fil des jours, jusque dans les murs. Ça devient épuisant, à la fois pour le corps et pour le mental", témoigne Arthur, un ingénieur de 28 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, à Rennes.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la nuit est le moment où le corps est censé récupérer, mais si les nuits restent chaudes, cette récupération ne se produit pas.

Le corps reste soumis à un effort continu, explique Armel Castellan, conseiller technique pour les services liés aux chaleurs extrêmes à l'OMM.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la plus chaude jamais enregistrée en France, la température n'est pas descendue sous 26,4°C à Paris-Montsouris et 27,5°C à Bordeaux-Mérignac, souligne Météo-France.

"On commence à avoir, et on s'y attendait, (...) les premiers décès" probablement liés aux températures extrêmes, a expliqué le cabinet de la ministre de la Santé jeudi.

3.500 établissements scolaires fermés

A Paris, 25 arrêts cardiaques ont été recensés "en vingt-quatre heures" sur la journée de mercredi, contre "moins de 10 habituellement", a indiqué le cabinet.

Une passante utilise un éventail dans les rues de Bordeaux pendant un épisode de canicule le 25 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Les chiffres de la surmortalité ne seront connus officiellement que dans quelques mois, mais des décès sont déjà imputés à la chaleur par certaines préfectures ou les forces de l'ordre, comme un homme de 69 ans à la suite d'un malaise sur la voie publique à Angers, ou une femme de 91 ans chez elle en Moselle.

Un enfant de trois ans est mort mercredi alors qu'il était seul dans une voiture devant le domicile de ses parents dans le Val-d'Oise, tandis que dans le Pas-de-Calais, trois décès susceptibles d'être liés à la chaleur ont été recensés le même jour, selon la préfecture.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, 42,2 millions de Français demeureront vendredi dans des zones en vigilance rouge, contre 51,1 millions jeudi, selon un décompte de l'AFP.

Quelque 3.500 établissements scolaires sont fermés jeudi et 10.000 ont aménagé leurs horaires, essentiellement des écoles primaires, a déclaré le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray sur France 2.

Les syndicats d'enseignants ont appelé jeudi à la grève face à des "conditions de travail inacceptables".

À 16H00, 12 départements dans l'Ouest et le Sud-Ouest sont passés en vigilance orange orages, lesquels risquent d'être accompagnés de fortes rafales de vent et de chutes de grêle, selon Météo-France.

"Tenir dans la durée"

Un homme fait son footing sur les bords de Seine à Paris lors d'un épisode de canicule le 24 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion des énergies fossiles, ont démontré les climatologues.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé jeudi porter la mobilisation du système de santé à son niveau le plus élevé pour qu'il "puisse tenir dans la durée" face à cette vague de chaleur exceptionnelle.

Graphique montrant les nuits les plus chaudes en France, d'après l'Indicateur thermique national minimal, température moyenne minimale quotidienne mesurée par Météo-France dans 30 stations de référence depuis 1947, jusqu'au 25 juin 2026 après un nouveau record ( AFP / Sophie RAMIS )

"On commence l'été, et déjà, on a très chaud, donc on se dit, au mois de juillet, au mois d'août, qu'est-ce que ça va être? On a un peu de stress climatique", déclare à Lyon Amalia Naveira, 67 ans, retraitée.

Les températures causent aussi dans plusieurs régions de la pollution atmosphérique, notamment à l'ozone.

Pour respecter les limites d'échauffement des fleuves, deux réacteurs nucléaires supplémentaires ont été mis à l'arrêt jeudi, selon EDF: un à la centrale du Bugey (Ain), un autre à celle de Nogent-sur-Seine (Aube), après un premier à Golfech (Tarn-et-Garonne) depuis lundi.

Un homme à l'ombre pendant un épisode de canicule à Paris, le 23 juin 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le transport ferroviaire est également perturbé en raison de problèmes de surchauffe électrique ou de déformation de matériaux métalliques à cause de la chaleur. SNCF Voyageurs dit avoir supprimé en moyenne 10% de ses trains depuis le début de l'épisode caniculaire.

Pour la première fois de l'année, deux départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé mercredi en "danger très élevé" de feux de forêts.

La canicule touche aussi d'autres pays européens (Espagne, Allemagne...): les températures devraient dépasser jeudi 35 degrés pour environ 100 millions de personnes en Europe, selon un calcul de l'AFP.