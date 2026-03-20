Mort de Chuck Norris, star "macho" de films d'action, à 86 ans

L'acteur américain Chuck Norris, ancien champion d'arts martiaux devenu célèbre pour ses films d'action des années 1980 tels que "Portés Disparus" et "The Delta Force", est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé vendredi sa famille sur les réseaux sociaux.

"C'est le cœur lourd que notre famille vous annonce le décès soudain de notre cher Chuck Norris, survenu hier matin", a déclaré la famille de l'acteur dans un message publié sur Instagram.

Egalement connu pour la série télévisée "Walker, Texas Ranger", diffusée dans les années 1990, Chuck Norris a été six fois de suite champion de karaté dans la catégorie poids moyen de la "Professional Middleweight Karate" entre 1968 et 1974.

C'est en tant que champion du monde de karaté en titre qu'il décroche un rôle remarqué dans la "Fureur du Dragon", premier film de Bruce Lee, îcone des arts martiaux, en 1972.

Chuck Norris a joué dans plus d'une vingtaine de films, incarnant des personnages solitaires et taciturnes, des soldats, des hommes de loi, des vétérans et des héros typiquement américains, capturant des criminels, libérant des prisonniers de guerre, sauvant des otages et combattant des terroristes.

Le magazine Time l'avait surnommé en 2010 "le dur à cuire par excellence" (Ultimate tough guy) et Internet l'avait transformé en improbable icône à travers des milliers de mèmes.

En 1990, Chuck Norris a fondé sa propre discipline d'arts martiaux, le Chun Kuk Do, et a créé l'association à but non lucratif Kickstart Kids, afin d'enseigner les arts martiaux aux enfants et de leur inculquer l'estime de soi.

Patriote, conservateur et chrétien fervent, il a collaboré avec le lobby pro-armes américain National Rifle Association (NRA) et a contribué au site WorldNetDaily, un site d'actualités d'extrême droite.

(Patricia Reaney, version française Benoit Van Overstraeten; Édité par Jean-Stéphane Brosse)