Mort de Bernard Debré : la classe politique rend hommage à l'ancien ministre

Tous se disent « émus », et tous retiennent l'« homme libre » qu'était Bernard Debré. Après l'annonce du décès de l'ancien ministre de François Mitterrand à l'âge de 75 ans, les hommages affluent, ce dimanche 13 septembre. « De l'hôpital à la politique, Bernard Debré fut toute sa vie un homme d'action. Les Français perdent un engagé, qui, en héritier du gaullisme, n'hésitait jamais à sortir des cadres et à dire le vrai dès qu'il s'agissait de l'intérêt du pays. Pensées à sa famille et à ses proches », a réagi Emmanuel Macron. « Professeur et élu de la nation, c'est avec la même énergie que Bernard Debré soignait les maux de ses patients et ceux de ses concitoyens. Cet humanisme qu'il puisait dans ses racines gaullistes ne le quittera jamais. En pensée avec son frère Jean-Louis, sa famille, ses proches », a déclaré de son côté le Premier ministre, Jean Castex.

« C'est avec une immense tristesse que j'apprends la disparition de Bernard Debré. J'aimais parler avec lui de politique, de la France, de médecine et aussi de la vie. Il va manquer à la vie politique française. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches ce soir », a écrit, sur Twitter, Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. « Une grande voix de la politique française s'est éteinte. Bernard Debré n'est plus. La République et le 17e arrondissement de Paris perdent un défenseur

