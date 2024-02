Mort de Badinter : LFI envoie deux députés à l'hommage, à l'encontre des volontés de la famille

"Nous y sommes invités, et nous y serons représentés", ont indiqué les parlementaires insoumis.

Robert Badinter à Paris, le 12 avril 2019. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Elisabeth Badinter avait demandé que la France insoumise et le Rassemblement nationale ne soient pas représentés. Et pourtant, la France insoumise a annoncé mardi 13 février qu'elle serait représentée par deux de ses députés à l'hommage national qui sera rendu mercredi à l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter.

"Un hommage national est un hommage national. Nous y sommes invités, et nous y serons représentés par Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale et Éric Coquerel, président de la Commission des Finances", a indiqué le groupe parlementaire des Insoumis.

"Un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national. La République est une et indivisible ", avait écrit un peu plus tôt sur X Jean-Luc Mélenchon, qui a siégé aux côtés de Robert Badinter au Sénat dans les années 1990 et 2000. N'étant ni parlementaire ni officiellement chef de parti, Jean-Luc Mélenchon n'était pas invité à l'hommage de mercredi. "Il n'avait pas prévu d'y aller, ça ne change rien pour lui", a précisé son entourage à l' AFP .

LFI et RN "sur le même plan" ?

Depuis la mort de Robert Badinter, les Insoumis ont multiplié les hommages à l'ex-garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort. Le député Alexis Corbière, qui fut longtemps un proche de Jean-Luc Mélenchon, notamment au Parti socialiste, a regretté la décision d'Elisabeth Badinter de ne pas convier LFI à l'hommage à son mari. "Mettre l'extrême droite et LFI sur un même plan n'est pas conforme au principal des grands combats de Robert Badinter . En 1981, Le Pen était pour la peine de mort alors que les Insoumis sont les héritiers du long combat abolitionniste", a-t-il écrit sur X.

Les responsables parlementaires, quel que soit leur parti, sont invités aux hommages nationaux conformément au protocole. Celui pour Robert Badinter aura lieu mercredi à 11h30, place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice.

La semaine dernière, Caroline Fiat et Éric Coquerel étaient déjà de la délégation insoumise qui s'est rendue à l'hommage aux victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre, malgré les demandes de plusieurs familles de victimes que la présence de LFI soit "interdite".

Caroline Fiat et Eric Coquerel étaient à cette occasion accompagnés de Manuel Bompard (député et coordinateur national du mouvement) et Mathilde Panot (cheffe des députés insoumis), dont la présence n'a pas été annoncée à l'hommage à Robert Badinter.