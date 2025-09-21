 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mort d'un conducteur à la Normandy beach race, l'événement annulé
information fournie par AFP 21/09/2025 à 15:14

Des participants à la Normandy Beach Race, à Ouistreham, dans le Calvados, le 20 septembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )

La mort d'un conducteur d'une veille voiture lors d'un accident au cours de la Normandy beach race dimanche matin a entraîné l'annulation de cet événement organisé à Ouistreham (Calvados), a-t-on appris auprès de l'organisation.

Dimanche vers 11H00, "il y a eu un accident alors qu'il y avait une démonstration de véhicules avec deux voitures, une contre une, qui couraient sur la piste", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'événement, confirmant une information des médias régionaux.

"On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais une des voitures a dérapé et a fait des tonneaux. Le conducteur est malheureusement décédé. Il s'agit de l'organisateur de la course", selon cette même source.

L'événement a été annulé et la gendarmerie a évacué les quelque 15.000 personnes présentes pour cet événement, d'après les organisateurs.

Il s'agissait de la 5e édition de la Normandy beach race, qui avait débuté vendredi, et qui fait "revivre l'ambiance des rendez-vous mécaniques des années 1940/50", selon son site internet.

