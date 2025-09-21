 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fin de la garde à vue de l'influenceur Jeremstar pour son action anticorrida
information fournie par AFP 21/09/2025 à 15:32

Les arènes de Nîmes, le 19 septembre 2025, dans le Gard ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Les arènes de Nîmes, le 19 septembre 2025, dans le Gard ( AFP / GABRIEL BOUYS )

L'influenceur Jeremstar, arrêté vendredi soir après avoir fait irruption au milieu des arènes de Nîmes en pleine corrida, brandissant un tissu portant l'inscription "F*CK la CORRIDA", est sorti de garde à vue dimanche, a annoncé à l'AFP le parquet de Nîmes.

Il a reçu, ainsi que les deux autres participants à l'action de protestation, une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), une mesure de convocation directe à une audience devant le tribunal, a ajouté le parquet sans préciser la date de cette audience.

La corrida avait été brièvement interrompue vendredi à la suite de l'intrusion de l'influenceur. Les deux autres activistes avaient eux parcouru le couloir circulaire, le callejon, autour des arènes, vêtus d'un tee-shirt flanqué du mot corrida barré de rouge.

Jeremy Gisclon, alias Jeremstar, le 5 octobre 2017, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Jeremy Gisclon, alias Jeremstar, le 5 octobre 2017, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Tous trois ont été expulsés des arènes par des agents de sécurité avant d'être placés en garde à vue "pour des faits d'intrusion dans une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition".

"Je déteste la corrida. Ce n'est pas de l'art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025", s'était justifié Jeremstar, dans un post sur son compte Instagram aux 2,5 millions d'abonnés, accompagné de la vidéo de son action, soutenue et organisée avec Peta France.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Présidentielles 2027: "tourner une page, celle du chaos" (Attal)
    Présidentielles 2027: "tourner une page, celle du chaos" (Attal)
    information fournie par AFP Video 21.09.2025 16:37 

    "Les Français attendent 2027 avec impatience pour tourner une page, celle du chaos, celle des vieilles recettes du passé, celle des vieux schémas, des vieux réflexes", déclare Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, lors du meeting de clôture des Universités ... Lire la suite

  • Université d'été de Renaissance: arrivée de Gabriel Attal
    Université d'été de Renaissance: arrivée de Gabriel Attal
    information fournie par AFP Video 21.09.2025 16:37 

    Gabriel Attal effectue sa rentrée à Arras à la tête de Renaissance, le parti fondé en 2016 par Emmanuel Macron, de nouveau au cœur de l'équation politique avec l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. IMAGES

  • Des participants à la Normandy Beach Race, à Ouistreham, dans le Calvados, le 20 septembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )
    Mort d'un conducteur à la Normandy beach race, l'événement annulé
    information fournie par AFP 21.09.2025 15:14 

    La mort d'un conducteur d'une veille voiture lors d'un accident au cours de la Normandy beach race dimanche matin a entraîné l'annulation de cet événement organisé à Ouistreham (Calvados), a-t-on appris auprès de l'organisation. Dimanche vers 11H00, "il y a eu ... Lire la suite

  • Maël, hospitalisé en chirurgie, passe un appel lors d'une émission télé participative tournée au sein de l'hôpital pour enfants de Nancy équipé d'un studio, le 16 septembre 2025 à Vandoeuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    A Nancy, l'hôpital où les enfants ont leur chaîne de télé
    information fournie par AFP 21.09.2025 14:42 

    Un moment "d'évasion" pour des bambins enfermés dans leur chambre mais qui fait aussi "partie du soin": chaque mois, une émission télé participative est tournée au sein de l'hôpital pour enfants de Nancy, qui possède son propre studio. A l'entresol, en-dessous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank