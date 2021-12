Montres anciennes : bien choisir un modèle emblématique

La valeur de la montre dépendra de l'état qui doit se rapprocher le plus possible de l’état d’origine et de son ancienneté. (© Sotheby's/ Collectorsquare.com/Arcurial)

Le nombre d’amateurs augmente, les ventes se multiplient et les prix s'envolent. Mais il reste des opportunités pour qui sait sortir des sentiers battus.

Avec des cotes qui ont progressé en dix ans de quelque 30 à 100% voire plus, les modèles emblématiques des grandes maisons horlogères du XXe siècle font des étincelles. Même durant les mois de confinement, ce marché ne s’est pas écroulé, au contraire.

«Il y a eu un engouement entre septembre 2020 et avril 2021, constate Hugo Page, expert auprès de la maison Osenat. Certains modèles, comme la Submariner et la Daytona de la maison Rolex, ont vu leur cote augmenter de 30% en quelques mois.» Et d'ajouter: «Acheter une montre, c'est faire un placement. Il ne rapporte rien, mais en choisissant un modèle emblématique on ne perd pas.»

Rolex a plus que jamais la cote

Parmi tous les modèles existants, cinq nés au XXe siècle arrivent en tête des préférences avec des cotations qui démarrent à 4.000 euros jusqu’à plus de 500.000 euros. La Submariner de Rolex fait partie de ces garde-temps dont les prix sont en perpétuelle hausse.

«En dix ans, la côte de ces montres a progressé de près de 200%», constate Clotilde Rafine-Ricard, directrice du département horlogerie chez Collector Square.

Lancée en 1953, elle est la première montre de plongée étanche jusqu’à 100 mètres. «Lorsqu’une montre existe depuis de très nombreuses années, on peut soit choisir les premières éditions, dont on connaît souvent le nombre de pièces produites, soit les dernières éditions