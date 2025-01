information fournie par So Foot • 26/01/2025 à 19:25

Montpellier se remet à y croire, service minimum pour Lens,

Et si Montpellier le faisait ?

Lanterne rouge depuis la 8 e journée, Montpellier semblait condamner à la descente. Sauf que les hommes de Jean-Louis Gasset ont décidé de se rebiffer. Une semaine après leur victoire contre Monaco, les Héraultais ont remis ça à Toulouse (1-2) pour s’offrir leur première victoire à l’extérieur de la saison, eux qui restaient jusque-là sur 8 défaites en 8 déplacements. Un petit hold-up qui portent les noms de Modibo Sagnan qui s’est transformé en Ronaldo le temps d’une action pour effacer Denis Genreau avant de finir du gauche (1-1, 62 e ) et Othmane Maamma qui a repris de la tête une galette de Téji Savanier (1-2, 83 e ). Avant cela, Toulouse pensait avoir fait le plus dur avec l’ouverture du score de Cristian Cásseres Jr. d’une grosse frappe des 20 mètres (1-0, 59 e ). Un but qui semblait alors logique puisque Joshua King avait buté sur Benjamin Lecomte (30 e ) avant que ce dernier soit sauvé par la VAR venu annuler un penalty pour un hors-jeu au départ de l’action (41 e ), puis par Kiki Kouyaté qui dégage sur sa ligne une frappe de Dönnum (58 e ).…

