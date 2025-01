Montpellier change de capitaine

Montpellier coule, et sans brassard.

En plein marasme sportif et économique, le dernier de Ligue a eu la bonne idée de saborder son entrée en lice en Coupe de France en perdant 4-0 au Puy-en-Velay, équipe de National 2. En réaction et pour démarrer 2025 sur d’autres bases, Laurent Nicollin a mis les points sur les i et les barres sur les t. Le président a réuni les joueurs ce vendredi à 9 heures, leur a demandé une réaction à Lyon ce samedi, et, comme l’annonce L’Équipe , a annoncé un changement de capitaine. Téji Savanier perd le brassard pour une durée encore inconnue. Le trentenaire débutera également le match à Lyon sur le banc, sans que le nom de son successeur ne soit connu.…

UL pour SOFOOT.com