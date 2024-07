Mondialisation, petit commerce entre amis

Depuis 2010 et plus récemment encore avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, la mondialisation est entrée dans une phase complexification sans précédent : la recomposition des chaines de valeur mondiales sur des bases régionales se traduisant par la relocalisation des activités industrielles à proximité des marchés (onshoring ou nearshoring), les pratiques de « derisking » consistant à doubler les approvisionnements, vont de pair avec une accélération des délocalisations des emplois de services stimulées par un capitalisme numérique dominant.

La résurgence du protectionnisme tarifaire et non tarifaire, l'appel à la mise en œuvre de « clauses miroirs » dans les échanges internationaux, la mise en place de mécanismes d'ajustements carbones aux frontières de l'Europe, et surtout les subventions massives aux industries en Europe, comme aux Etats-Unis ou en Chine, pour favoriser la réindustrialisation, ouvrent de nouvelles structurations de la mondialisation. La décarbonation des économies rebat également les cartes géographiques des chaines de valeur mondiales.

La géopolitique favorise-t-elle une « mondialisation entre amis » autour des pays membres de l'OTAN, et marquée par un « découplage » Etats-Unis / Chine ? Quelle place pour l'Europe dans cette reconfiguration de la mondialisation et quelle est la portée de sa nouvelle politique industrielle comparée à celle des Etats-Unis ou de la Chine dans les domaines stratégiques de l'énergie renouvelable et des technologies de décarbonation, de l'intelligence artificielle, ou encore du financement public et privé ? Le découplage géopolitique Nord-Sud entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique est-il une réalité et quelles seraient ses conséquences pour un continent jeune et dont la population va doubler à l'horizon 2050 ?

