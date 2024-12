Mondial des clubs 2025 : mais au fait, il en pense quoi le reste du monde ?

Les éditions passées n'ayant déjà pas fait lever les foules, la réforme du Mondial des clubs portée par Gianni Infantino ainsi que la perspective de l’édition 2025 (du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis) suscitent une large défiance sur le Vieux continent, entre désintérêt sportif et scepticisme face à un calendrier surchargé. Pourtant, à cette fronde européenne s'oppose une vraie excitation ailleurs sur la planète. À six mois du début de la compétition, on en a pris le le pouls en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Argentine.

Gordon Watson, manager général d’Auckland City FC : « Le Mondial des clubs, une consécration »

Groupe C : FC Bayern Munich – Auckland City FC – CA Boca Juniors – SL Benfica

« Sur les vingt dernières années, le football a connu d’énormes changements en Océanie, et plus particulièrement en Nouvelle-Zélande, pour devenir progressivement un sport majeur. La démographie du pays change, l’attrait pour le football grandit, et petit à petit on accroit considérablement le public, à l’inverse du rugby qui est en perte de vitesse. C’était déjà le cas avec l’organisation du Mondial féminin l’année dernière (co-organisé par la NZ et l’Australie à l’été 2023, NDLR) , mais la Coupe du monde des clubs va contribuer à promouvoir le foot dans notre région du monde. Peu de monde le sait, mais le football est le premier sport aux Fidji, à Vanuatu ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ainsi, c’est toute l’Océanie et ses 17 millions d’habitants (sans compter l’Australie, NDLR) qui attend avec impatience le Mondial des clubs.…

Propos recueillis par François Goyet pour SOFOOT.com