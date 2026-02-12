Mondial-2026: le patron de Delta Air Lines veut rassurer les spectateurs européens

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Le patron de la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines, Ed Bastian, a essayé mercredi de rassurer les spectateurs européens voulant assister à la Coupe du monde de football 2026 et inquiets des conditions d’entrée aux États-Unis.

Les États-Unis organisent la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 20 juillet. Mais l'entrée sur le territoire américain est déjà un motif d'inquiétude majeur des organisations de supporters, le président Donald Trump ayant fait de la politique anti-immigration la clé de voûte de son second mandat.

"Oui, les États-Unis accordent une importance à l’immigration. Mais là, il ne s’agit pas d’immigration. Il s’agit de tourisme", a souligné le patron de Delta, Ed Bastian, dans un entretien avec l'AFP à Milan, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver pendant lesquels la compagnie transporte l'équipe américaine.

"Tant que les personnes arrivent avec les bons documents, elles n’ont aucun problème", a assuré Ed Bastian. "Il y a des craintes liées aux réseaux sociaux (au contrôle des publications des visiteurs à l'entrée sur le territoire américain, NDLR), mais il n'y a pas de raison".

"Espérons que la Coupe du monde amènera beaucoup d’Européens, beaucoup de visiteurs internationaux sur le marché américain et qu’ils puissent constater par eux-mêmes que les États-Unis sont de nouveau une destination de choix", a lancé Ed Bastian.

"Car il y a beaucoup de désinformation et de défiance. Les États-Unis consacrent beaucoup d’efforts à se présenter comme un pays accueillant", a-t-il assuré.

Malgré le contexte géopolitique incertain, notamment avec les droits de douanes américains, la compagnie aérienne a enregistré de très bons résultats, portés par la forte croissance du secteur aérien, notamment pour les vols transatlantiques et Pacifique.

Le patron de Delta a indiqué que les premiers mois de 2026 correspondaient aux prévisions de croissance du chiffre d’affaires, prévu entre +5 et +7% au premier trimestre.

"Nous nous concentrons presque exclusivement sur le segment supérieur des consommateurs, qui a accumulé une quantité considérable de richesse au cours des dernières années (...) Leur priorité numéro un est de voyager, en particulier à l’international, particulièrement pour les générations plus âgées, les baby-boomers et consorts", a expliqué Ed Bastian.

Grande cliente d'Airbus, la compagnie a changé de pied en janvier en passant une commande massive de 60 gros-porteurs, dont 30 en option, à l'Américain Boeing, qui a cumulé les difficultés depuis deux crashes de son 737 MAX.

"Même quand on a une forte présence sur le marché, il ne faut pas en abuser. Il faut offrir l’excellence", a commenté Ed Bastian. "Le problème de Boeing est qu’ils ont été dans le déni pendant de très nombreuses années", mais la nouvelle équipe dirigeante en "a tiré une leçon difficile" et a "fait du bon travail pour stabiliser la situation", a souligné le dirigeant.