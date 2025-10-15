Mondial 2026 : l'Arabie Saoudite et le Qatar qualifiés
Vision 2026.
Pour la troisième édition d’affilée, et huit ans avant de l’accueillir, l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard sera bien présente à la Coupe du Monde nord-américaine . Elle aura néanmoins dû patienter pour obtenir le précieux sésame, et le quatrième tour de qualification de la zone Asie (où seuls deux matchs étaient joués pour départager deux poules de trois).…
TJ pour SOFOOT.com
