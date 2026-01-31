Le doublé éclair et salvateur signé Hugo Ekitiké

Liverpool 4-1 Newcastle

Buts : Ekitiké (41 e et 43 e ), Wirtz (67 e ) et Konaté (90 e +3) pour Liverpool // Gordon (36 e ) pour Newcastle

Deux minutes, deux buts. Mené après l’ouverture du score signée Anthony Gordon, Liverpool a vu Hugo Ekitiké tout renverser en quelques secondes avant la pause : l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a d’abord réussi à placer son pied dans une forêt de jambes pour égaliser, puis l’avant-centre s’est fait plaisir en s’offrant un doublé d’un exploit personnel afin de donner l’avantage aux siens. Voilà comment les Reds ont battu Newcastle lors de la 24 e journée de Premier League, Florian Wirtz enfonçant le clou suite à un très bon travail et une passe décisive de… Monsieur Ekitiké, évidemment.…

FC pour SOFOOT.com