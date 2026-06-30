Monaco-L'explosion qui a fait trois blessés n'est pas terroriste, un suspect en fuite-procureur

(Actualisé avec conférence de presse du procureur général de Monaco)

L'explosion d'un colis piégé, qui a fait trois blessés lundi soir devant un immeuble résidentiel de Monaco, n'est pas considérée à ce stade comme un attentat terroriste et son auteur présumé est activement recherché par les autorités monégasques et françaises, a déclaré mardi le procureur général de Monaco.

Stéphane Thibault, qui s'exprimait durant une conférence de presse, s'est refusé à dévoiler l'identité des victimes, un couple et leur enfant adolescent qui ont été hospitalisés, alors que plusieurs médias français affirment que la "cible" de cet acte criminel est un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev.

Le pronostic vital de l'homme, grièvement blessé, n'est plus engagé contrairement à celui de la femme. Les jours de l'adolescent ne sont pas en danger, a précisé le magistrat.

Les autorités de la principauté déplorent également "deux victimes collatérales à la suite de projections de verre" dues à l'explosion d'une vitrine dans la voie où se situe l'immeuble, la rue Révérend-Père-Louis-Frolla, qui est limitrophe de la frontière française, plus précisément de la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes).

"Il ne s'agit pas d'un attentat qualifiable de terroriste", a souligné le procureur.

Une enquête en flagrance a été ouverte des chefs de "tentative d'assassinat" et de "dépôt sur la voie publique de substances ou engins explosifs" et une information judiciaire devrait suivre mercredi. Le parquet de Nice a également ouvert une enquête.

LE SUSPECT EN FUITE

La Sûreté publique monégasque - police judiciaire - ne dispose pas "pour l'instant des éléments pour retenir" la qualification terroriste, a insisté Stéphane Thibault, qui a indiqué être en relation "avec le procureur de la République antiterroriste français qui nous a proposé ses services".

"Nous serons en cours d'évaluation par la suite pour voir si nous avons besoin de leur assistance", a-t-il dit.

Selon les images de vidéosurveillance du réseau de caméras de la principauté, réputée pour sa sécurité, un homme portant un haut noir, un pantalon beige et un bob noir a déposé lundi soir vers 21h00 un colis piégé "en cours d'identification" devant l'entrée de l'immeuble visé "avant que trois occupants de l'appartement du rez-de-chaussée (...) se présentent à la porte".

Le suspect a pris la fuite à pied et le colis a explosé "au moment où ces trois personnes arrivent", a relaté le procureur. L'homme se serait enfui dans la direction de Beausoleil.

Il est activement recherché avec l'appui de la police française. "Nous sommes à sa poursuite pour l'identifier, l'interpeller, j'espère rapidement", a dit Stéphane Thibault.

Ce dernier a refusé de répondre aux questions sur l'identité des victimes.

"L'homme est résident monégasque depuis au plus tard 2021. Nous n'avons aucune enquête le concernant à Monaco. A notre connaissance, il n'est pas recherché par des autorités étrangères", a-t-il simplement déclaré. Prié de dire s'il s'agissait de Vadim Ermolaev, il a répondu : "Je ne confirme pas l'identité, il n'a pas été entendu."

"L'explosion criminelle qui s'est produite ce soir à Monaco constitue un choc pour toute la communauté monégasque", a déclaré le prince Albert de Monaco dans un communiqué diffusé dans la nuit.

(Rédigé par Sophie Louet avec Manon Cruz à Monaco, édité par Benoit Van Overstraeten)