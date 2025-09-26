Moldavie-Les autorités interdisent à un parti pro-russe de se présenter aux élections législatives

Les autorités électorales de Moldavie ont interdit vendredi à un parti pro-russe de se présenter aux élections législatives de dimanche, une décision qui risque d'accroître les tensions à l'approche de ce scrutin crucial pour la candidature d'adhésion de Chisinau à l'Union européenne (UE).

La décision de la Commission électorale centrale d'exclure la formation politique Heart of Moldova, membre du Bloc patriotique pro-russe, fait suite à une décision de justice limitant l'activité du parti pendant un an.

Le scrutin de dimanche pourrait avoir des conséquences considérables pour la Moldavie. L'actuel gouvernement pro-européen a mis en garde contre les efforts soutenus de la Russie pour influencer le vote et faire échouer la candidature d'adhésion de Chisinau à l'UE.

Heart of Moldova, qui fait l'objet d'une enquête pour soupçons de financement illégal, a déclaré être confronté à des attaques infondées de la part du gouvernement pro-européen.

"Ce n'est pas de la justice, mais le dernier acte d'un spectacle sordide orchestré à l'avance par les autorités dans un seul but : nous réduire au silence", a déclaré le parti dans un communiqué.

Au total, 36 candidats ont été exclus du scrutin à la suite de cette décision. La présidente du parti, Irina Vlah, a été sanctionnée par plusieurs États membres de l'UE cette semaine, soupçonnée d'avoir contribué à l'ingérence russe.

Ces dernières semaines, la police moldave a effectué des centaines de perquisitions visant le financement illicite et les efforts présumés de la Russie pour attiser les troubles dans une campagne électorale entachée par une désinformation généralisée.

Les sondages indiquent que le parti au pouvoir, le Parti action et solidarité (PAS), pourrait perdre sa majorité, le Bloc patriotique et d'autres opposants courtisant les électeurs mécontents de la hausse des prix et de la lenteur des réformes.

Selon des experts, le fait de devoir gouverner au sein d'une coalition pourrait considérablement entraver les efforts du PAS pour faire entrer la Moldavie dans l'UE d'ici 2030.

