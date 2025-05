"Moins d'un Français sur deux paye" : la CPME plaide pour l'universalité de l'impôt sur le revenu pour financer le modèle social

"Il faut que le financement du modèle social repose moins sur les actifs et moins sur les entreprises", a avancé le président du syndicat patronal.

Amir Reza-Tofighi à Paris, le 10 avril 2025. ( AFP / JOEL SAGET )

"Tout le monde doit contribuer, même modestement". Le président de la CPME, Amir Reza-Tofighi, a estimé lundi 19 mai pour que que l'impôt sur le revenu soit universel, afin d'alléger le poids du financement du modèle social qui pèse actuellement trop lourd sur le travail et les entreprises, selon lui.

"Il faut qu'aujourd'hui, on puisse gagner plus lorsqu'on travaille et pour ça, il faut que le financement du modèle social repose moins sur les actifs et moins sur les entreprises ", a déclaré le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) lundi sur RMC .

Selon Amir Reza-Tofighi, "tout le monde doit contribuer, même modestement", alors qu'aujourd'hui "moins d'un Français sur deux paye l'impôt sur le revenu". Mais "l'objectif, ce n'est pas d'augmenter massivement les impôts", a-t-il insisté.

Ne "pas revenir sur l'accessibilité de la santé"

Le président de la CPME estime de la même façon que "tout le monde doit payer un petit peu à la hauteur de ses revenus, même symboliquement, modestement", pour les soins de santé.

"L'idée, ce n'est surtout pas de revenir sur l'accessibilité de la santé pour tout le monde , mais c'est que tout le monde soit conscient du coût de la santé", a-t-il expliqué.

Le président Emmanuel Macron a demandé la semaine dernière au gouvernement d' ouvrir "une conférence sociale" avec les partenaires sociaux sur le financement du modèle social, en préconisant d'"aller chercher de l'argent en dehors du seul travail", notamment par le biais de la "consommation".

L'ensemble des organisations patronales sont favorables à une modification du financement de la protection sociale -sans pour autant en affaiblir le montant-, mais les pistes envisagées diffèrent d'une organisation à l'autre. L'U2P (qui réunit les entreprises de proximité) propose par exemple de trouver des recettes du côté des retraites, des rentes, de l'héritage et de la TVA.