Moindre inflation et "achats plaisir": les ventes de jouets bondissent en 2025

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le marché du jouet a connu une année "exceptionnelle" en 2025 avec une croissance de 7,1% du chiffre d'affaires, du jamais vu depuis les années 2000, selon le cabinet spécialisé Circana.

Avec une hausse des ventes de 7,1% par rapport à 2024 et un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros, l'année 2025 est "vraiment exceptionnelle", pour Frédérique Tutt, analyste du marché du jouet pour Circana lors d'une conférence de presse mercredi.

"On n'a jamais vu cette croissance-là depuis l'an 2000", a-t-elle assuré.

Selon l'analyste, cela s'explique par une baisse de l'inflation et une augmentation des "achats plaisir" face à "une actualité morose". Les nouveautés ont aussi fortement plu aux consommateurs.

Les quatre phénomènes qui ont tiré la croissance sont les licences (30% de part de marché, +19% de chiffres d'affaires par rapport à 2024) portées par l'univers du divertissement (cinéma, séries, jeux vidéo), les collections (cartes, figurines...) à +4,5%, les nouveautés et les kidultes (13-55 ans achetant ou recevant en cadeau des jouets qui représentent le tiers du marché).

Dans ce marché dynamique, les marques françaises représentent 14% de parts de marché.

Autre sujet de réjouissance, les magasins spécialisés ont enregistré une hausse des ventes de 11% (et les hyper et supermarchés en ont perdu 1%) et se positionnent comme leader avec 42% de parts de marché.

"Ce n'est pas un accident, mais c'est bien une continuité par rapport aux tendances des années précédentes", a commenté Philippe Gueydon, coprésident la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant.

A l'inverse de la puériculture, le secteur du jouet ne s'inquiète pas particulièrement de la baisse de la natalité en France (-2,1% en 2025 selon l'Insee) car celle-ci est compensée par une augmentation des dépenses par enfant. En moyenne, les parents ont déboursé 2% de plus pour l'achat des cadeaux de leurs enfants (0-11 ans) d'après les chiffres de Circana.

Cela n'est pas dû à une hausse des prix, assure Florent Leroux, président de la Fédération française des industries jouet et puériculture car "les prix n'ont quasi pas dérapé".

Pour l'année 2026, le secteur mise sur de nombreuses sorties au cinéma, de séries, de jeux vidéo, la Coupe du monde de football ou encore les trente ans de Pokemon.