"Moi, on m'a appris à dire bonjour" : les "usages" de l'Assemblée nationale enflamment la séance sur la retraite à 64 ans, Braun-Pivet corrige Autain

Un échange tendu est intervenu à la tribune de l'Assemblée nationale entre la présidente de l'hémicycle et la députée de l'opposition, alors que l'élue LFI prenait la parole dans le cadre des débats sur la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans. "Quand on siège dans une institution, on en respecte les usages!", a surenchéri par la suite le président du groupe Horizons et apparentés, dans une attaque à l'égard de la Nupes.

Yaël Braun-Pivet et Clémentine Autain, à la tribune de l'Assemblée nationale, jeudi 8 juin ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"C'est un usage, comme il en existe d'autres !". Sous les feux des projecteurs à l'occasion du baroud d'honneur des oppositions à l'Assemblée nationale sur le thème de la réforme des retraites, la présidente de l'hémicycle Yaël Braun-Pivet e eu un échange remarqué avec l'élue insoumise Clémentine Autain, qu'elle jugeait coupable de ne pas respecter les us et coutumes parlementaires, jeudi 8 juin.

Depuis le "perchoir" de la Chambre basse du Parlement, Yäel Braun-Pivet a interrompu la prise de parole de la députée LFI après quelques secondes, lui rappelant les "usages" de l'Assemblée nationale. "Madame la députée, il est d'usage dans cet hémicycle de saluer la présidence et le minister avant d'intervenir", a t-elle lancé. "Je vous remercie de respecter les usages et la bienséance. Moi, on m'a appris à dire bonjour, mais manifestement ce n'est pas le cas de tout le monde" , a t-elle ajouté.

Séance électrique et rappels au règlement

"Quand on siège dans une institution, on en respecte les usages! Encore une fois, nous avons eu une démonstration lamentable du manque de respect dont font preuve les députés de la Nupes vis-à-vis des coutumes de ce Parlement", a ensuite lancé Laurent Marcangeli, président du groupe "Horizons et apparentés", dans une déclaration de soutien à Yaël Braun-Pivet.

Dans un hémicycle agité, la séance a démarré par une série de rappels au règlement, ciblant la décision mercredi de la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet de bloquer l'examen de la mesure d'abrogation, jugée inconstitutionnelle car elle crée une charge pour les finances publiques.

"Vous abimez, vous écrabouillez la démocratie parlementaire", a tonné le patron des députés communistes André Chassaigne. Le président de la commission des Finances Eric Coquerel a épinglé "des décisions politiques et partisanes, sur ordre de l'exécutif". Mais, a rétorqué Eric Woerth dans le camp présidentiel, "le chahut constitutionnel voulu par Liot et LFI, c'est ça la véritable atteinte à la démocratie".

Depuis le perchoir, l'intéressée, issue des rangs macronistes, s'est justifiée à plusieurs reprises: "la Constitution, rien que la Constitution, c'est mon rôle". La mesure pour un retour à l'âge légal de départ à 62 ans avait d'abord été torpillée en commission lors d'un vote serré, puis réintroduite via des amendements.