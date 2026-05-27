 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Florentino Pérez a trouvé un soutien de poids pour les élections
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 17:07

Florentino Pérez a trouvé un soutien de poids pour les élections

Florentino Pérez a trouvé un soutien de poids pour les élections

Que serait KB9 sans ses messages énigmatiques ? Ce mercredi matin, le Ballon d’or 2022 a dégainé une story Instagram aux côtés de Florentino Pérez lors de la cérémonie de son couronnement, il y a quatre ans . Une photo au timing tout sauf anodin, alors que le président du Real est en pleine campagne pour sa réélection à la tête du club et que le scrutin débute le 7 juin prochain.

Deux jours après l’entrée en campagne d’Enrique Riquelme

Le sens du timing et des déclas, pour Karim Benzema, c’est tout un art. Alors qu’Enrique Riquelme, homme d’affaires espagnol de 37 ans, vient tout juste de déposer sa candidature pour les élections, cette story de l’ancien numéro 9 du Real Madrid ne doit certainement rien au hasard.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank