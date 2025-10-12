Mohamed Salah aperçu au Cameroun pour l’élection présidentielle
Nul n’est prophète en son pays, y compris Mohamed.
Ce dimanche, les Camerounais se rendaient aux urnes pour y
élire leur nouveau président
réélire Paul Biya. A 92 ans, le plus vieux chef d’Etat en activité va donc enchaîner un huitième mandat consécutif. Au vu de la pyramide des âges du Cameroun, on estime que
75% de la population n’a jamais connu d’autre président que Biya
, en poste depuis 42 ans.…
