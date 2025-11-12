Mode: le Français Antonin Tron succède à Olivier Rousteing chez Balmain

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le créateur français Antonin Tron a été nommé directeur artistique de Balmain, une semaine après le départ surprise d'Olivier Rousteing après 14 ans de règne, a indiqué mercredi la maison de couture française.

"Nous sommes ravis d'accueillir Antonin au sein de la Maison Balmain", a annoncé Matteo Sgarbossa, le directeur général de la griffe, dans un communiqué publié sur Instagram.

Fondateur de la marque Atlein, le styliste parisien s'est dit de son côté "très honoré de rejoindre" la maison qui a fêté ses 80 ans cette année.

"Balmain a une histoire vraiment inspirante. Au cœur de la Maison, on trouve le savoir-faire, la culture, la sensualité et l'élégance: une mode rayonnante, précise et audacieuse", a-t-il poursuivi, se disant "privilégié d'avoir l'opportunité de perpétuer cet incroyable héritage".

Diplômé de l'Académie royale d'Anvers, Antonin Tron a notamment travaillé chez Louis Vuitton, Givenchy et Balenciaga, avant de lancer Atlein en 2016.

Cette même année, le quadragénaire remporte le prix des premières collections de l'Association nationale de développement des arts de la mode (Andam) puis le Grand Prix en 2018.

Il s'est imposé par un vestiaire moderne et fluide, notamment ses robes en jersey qui allient élégance et liberté de mouvement.

Sa première collection pour Balmain sera présentée lors de la Fashion Week de mars 2026 à Paris.

"Son approche réfléchie du design, ancrée dans le savoir-faire artisanal et la sensibilité artistique, fait de lui un talent passionnant", assure Rachid Mohamed Rachid, PDG de Mayhoola, fonds d'investissement qatari, propriétaire de la maison de mode française.

Son arrivée la tête de Balmain marque définitivement la fin de l'ère d'Olivier Rousteing.

Il avait été nommé directeur artistique de la marque à seulement 25 ans. Le départ du créateur de 40 ans a été annoncé la semaine dernière, à la surprise générale.

Sous sa direction, la griffe a connu un spectaculaire renouveau. Olivier Rousteing a transformé cette maison de luxe connue dans un cercle restreint en rendez-vous incontournable de la jet-set mondiale, mêlant top modèles, sportifs de haut niveau et vedettes internationales comme Kim Kardashian, dont il est proche.

Défilés au rythme du hip hop, castings sous le signe de la diversité ou collaboration avec H&M en 2015: Olivier Rousteing a multiplié les démarches pour rendre l'univers du luxe compréhensible et attractif pour les jeunes et démocratiser la mode.