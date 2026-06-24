Mode: Julien Dossena quitte la direction artistique de Paco Rabanne

Julien Dossena salue le public après la présentation de la collection printemps-été 2026 de prêt-à-porter féminin de Rabanne, dans le cadre de la Fashion Week de Paris au siège de l’Unesco, le 2 octobre 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le Français Julien Dossena, directeur artistique de Paco Rabanne depuis plus de treize ans, quitte la marque, a annoncé mercredi la maison de luxe espagnole qui appartient au groupe Puig.

Il avait pris les rênes artistiques de la marque espagnole en 2013, après le départ de l'Allemande Lydia Maurer.

"Avec une vision singulière, il a redéfini la Maison pour une nouvelle génération, en honorant son héritage radical tout en ouvrant de nouvelles voies d’expression, de désirabilité et d’innovation", a salué la griffe dans une publication sur Instagram, accompagnée d'une vidéo de ses nombreux défilés.

"Il a bousculé les conventions, réinventé les icônes et rassemblé savoir-faire, culture et féminité moderne", poursuit-elle.

Sous la houlette de Julien Dossena à la direction artistique, la maison espagnole, reconnue pour son style métallisé et futuriste", a acquis une grande visibilité internationale.

"Je tiens à remercier la famille Puig et le groupe pour leur confiance et pour avoir soutenu ma vision pendant treize ans", a écrit de son côté le créateur français de 43 ans dans un communiqué.

"Je suis tout aussi reconnaissant envers mes équipes, ateliers et collaborateurs, dont le savoir-faire et l’engagement ont rendu ce travail possible", a-t-il poursuivi.

Plusieurs noms circulent pour lui succéder, dont celui du Français Olivier Rousteing, qui a été le directeur artistique de Balmain pendant près de quinze ans.