"Mobiliser l'épargne privée" pour la défense : le ministre de l'Economie doute de l'utilité d'un "livret dédié"

Eric Lombard préfère axer les efforts sur les "outils d'épargne qui existent".

Eric Lombard, le 12 mars 2025, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Faut-il créer un nouveau placement dédié à la défense? A la tribune de l'Assemblée nationale mercredi 12 mars, le ministre de l'Economie a dit privilégier des produits d'épargne existants plutôt que la création d'un livret spécifique pour mobiliser des fonds afin de financer un effort accru en matière de défense. "Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée", a déclaré M. Lombard lors des questions au gouvernement au Sénat.

"Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du Livret A (...) ou les fonds qui sont sur l'ensemble des véhicules d'investissement gérés par les banques, par les assureurs, par les gestionnaires d'actifs" , a-t-il poursuivi.

"C'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permettra d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne", a-t-il ajouté. "Cet effort doit aussi permettre de consolider notre industrie (...) et de permette de soutenir le rapatriement des filières industrielles en France et en Europe", a fait valoir le ministre.

M. Lombard a rappelé qu'il réunirait le 20 mars à Bercy, avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu, des investisseurs privés et des entreprises du secteur de la défense.

Placements "patriotiques"

"Nous sommes en train de travailler, avec le ministre des Armées, avec le président de la République et le Premier ministre, pour définir précisément quel est le quantum d'investissement, de besoins nouveaux qui nous permettront de garantir effectivement cette paix", a souligné le ministre de l'Economie. "Mais il est bien clair que cela ne doit pas se traduire ni par une dette supplémentaire, ni (...) par une dégradation de notre modèle social" , a-t-il déclaré, précisant que "la transformation écologique" restait aussi un des "priorités" du gouvernement.

Le ministre des Armées s'était lui dit favorable à l'idée de placements "patriotiques", aux contours à définir. La défense, "c'est de l'industrie française, on achète pas à l'étranger ! C'est de la création de richesse sur le territoire national, sur des équipements de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20 ans. Un porte-avions, c'est 40 années. Ca veut donc dire que vous pouvez amortir !", avait-il ainsi abondé.