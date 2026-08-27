Mme Hammack, de la Fed, réaffirme qu'il est temps pour la banque centrale de relever ses taux - CNBC

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La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré jeudi que les inquiétudes liées à une inflation qui reste élevée continuaient de plaider en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale.

“Il reste encore beaucoup de temps avant notre prochaine réunion, je ne veux donc pas préjuger de quoi que ce soit”, a déclaré Mme Hammack lors d’une interview accordée à CNBC. “Mais je pense que le moment est venu d’agir”, a-t-elle ajouté, compte tenu de la tendance persistante de l’inflation au-dessus de l’objectif de 2 %. Mme Hammack avait exprimé son désaccord en faveur d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Fed fin juillet.