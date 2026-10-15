Mme Daly, de la Fed, estime que des hausses de taux seront probablement nécessaires, mais pas de manière urgente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mme Daly ne voit aucune urgence à relever les taux à l'approche de la réunion des 27 et 28 octobre

* Les risques d'inflation sont élevés, mais le marché du travail reste stable, selon Mme Daly

* Les marchés comprennent la fonction de réaction de la Fed, ajoute-t-elle

(Elle ajoute d'autres commentaires sur la transparence et la fonction de réaction de la Fed dans les deux derniers paragraphes)

par Ann Saphir

La Réserve fédérale devra probablement relever encore les taux d’intérêt à court terme pour maîtriser une inflation trop élevée, a déclaré mercredi la présidente de la Banque fédérale de San Francisco, Mary Daly, tout en indiquant qu’il n’était pas nécessaire de le faire lors de la réunion de la banque centrale américaine prévue les 27 et 28 octobre.

« Il est plus probable que nous ayons besoin d’ajustements supplémentaires, mais le calendrier de ces ajustements est, selon moi, un point sur lequel nous sommes encore en train de délibérer », a déclaré Mme Daly à Reuters lors d’un entretien exclusif. « Je ne ressens pas d’urgence à devoir prendre une décision sur la base d’un ensemble limité d’informations. Je pense que nous disposons du temps nécessaire. »

Plusieurs collègues de Mme Daly ont également laissé entendre ces dernières semaines que la Fed ne devrait pas relever ses taux ce mois-ci. Le taux directeur de la Fed se situe dans une fourchette de 3,75% à 4,00%. Les coûts d’emprunt à long terme sont encore plus élevés, certains — comme les taux hypothécaires à 7,5% — freinant la demande dans certains secteurs de l’économie.

Mme Daly a déclaré qu’elle estimait que les marchés financiers comprenaient la « fonction de réaction » de la Fed, soulignant la manière dont les opérateurs avaient réagi aux données publiées plus tôt mercredi, qui montraient que l’inflation des prix à la consommation s’était accélérée pour atteindre 3,7% sur les douze mois clos en septembre, soit un peu plus vite que ne l’avaient anticipé les économistes. La Fed vise une inflation de 2% selon une mesure différente, mais liée.

Bien que la réaction initiale ait été « vive » — les traders de contrats à terme sur taux d’intérêt se sont rapidement rués sur les paris en faveur d’une hausse des taux de la Fed en octobre —, les investisseurs se sont « calmés » après avoir analysé les données. La hausse des prix de l’essence a été le principal moteur de la hausse globale, et l’inflation sous-jacente, bien que toujours tenace, n’a pas connu de forte accélération.

« Ces données suggèrent sans aucun doute que le risque d’inflation reste élevé », a déclaré Mme Daly. « Le risque d’inflation s’est accru, mais les risques ne sont pas des réalités, et réagir face à un risque alors que l’on dispose du temps nécessaire pour prendre une bonne décision me semble imprudent. »

Mme Daly a ajouté que la stabilité persistante du marché du travail donnait à la Fed la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur la stabilité des prix.

Mais, a-t-elle ajouté, « pourquoi faire preuve d’urgence alors qu’il n’y a pas lieu de le faire? Pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir et de délibérer? Et nous avons encore d’autres réunions à venir. »

Les marchés financiers évaluent désormais à environ 40% la probabilité d’une deuxième hausse consécutive des taux de la Fed lors de la prochaine réunion de la banque centrale, un chiffre supérieur à celui d’avant la publication des données, mais qui ne désigne plus une hausse comme le scénario le plus probable, contrairement à ce qui était le cas peu après la publication du rapport sur l’inflation.

Les marchés, a-t-elle déclaré, « comprennent que nous sommes attachés à la stabilité des prix et que nous ferons tout ce qu’il faut pour y parvenir ».

Les décideurs politiques « ont la responsabilité de communiquer efficacement avec le public et de faire preuve de responsabilité, de transparence et de clarté », a-t-elle déclaré. « Cette responsabilité consiste à expliquer très clairement aux citoyens quels sont vos objectifs, de quoi vous êtes responsables et comment vous comptez équilibrer les risques.”