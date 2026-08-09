MLS : Rodrigo De Paul rend hommage au père de Lionel Messi avec l'Inter Miami

MLS : Rodrigo De Paul rend hommage au père de Lionel Messi avec l'Inter Miami

Garde du corps, mais aussi garde du cœur. Buteur ce dimanche face à Monterrey en Leagues Cup, lors de la défaite de l’Inter Miami (2-1), Rodrigo De Paul a tenu à rendre hommage à son meilleur pote, Lionel Messi , qui a perdu son père ce week-end. D’une frappe lointaine au ras du sol, le milieu argentin a ouvert le score pour les Floridiens. Au moment de célébrer, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a retiré son maillot pour dévoiler celui qu’il portait en dessous, floqué du nom de Messi.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh…

FL pour SOFOOT.com