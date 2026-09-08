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Mistral valorisé à environ 21 milliards d'euros après une levée de fonds
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:29
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Le logo de Mistral AI. (Crédits: Adobe Stock)

Le logo de Mistral AI. (Crédits: Adobe Stock)

Mistral a levé 3 milliards d'euros, sur la base d'une valorisation d'environ 21 milliards d'euros, dans le cadre de ce que le champion français de l'intelligence artificielle (IA) a présenté mardi comme la plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne non cotée.

Mistral a précisé que ce tour de table avait été mené conjointement par l'investisseur existant PSG Equity, ainsi que par le fonds sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS , et le fonds Scaleup Europe, soutenu par l'Union européenne, qui ont tous deux investi dans la société pour la première fois.

Grâce à cette levée de fonds, Mistral devient le deuxième groupe technologique privé le mieux valorisé d'Europe et l'entreprise à la croissance la plus rapide du continent, a déclaré à Reuters son directeur financier, Johan Bergqvist.

Il a précisé que ces fonds serviront à alimenter les modèles de Mistral et à investir dans la recherche de pointe, alors que l'entreprise cherche à rivaliser avec des concurrents de plus grande envergure.

Mistral, créée il y a trois ans, est considéré comme le meilleur espoir de voir émerger un fleuron européen de l'IA, même si le groupe fait pâle figure face à ses concurrents américains, notamment Anthropic, dont la valorisation est près de 40 fois supérieure, à 965 milliards de dollars (830 milliards d'euros), et OpenAI, valorisé à 852 milliards de dollars.

Ces deux dernières prévoient de rejoindre la cote cette année.

Johan Bergqvist a déclaré qu'une introduction en Bourse était toujours sur la table pour Mistral, mais que le calendrier était encore incertain, ajoutant n'avoir, pour l'instant, aucune discussion en cours à ce sujet.

POUSSÉE EN FAVEUR DE LA SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE

L'indépendance technologique est devenue un enjeu urgent pour l'Europe, comme l'a mis en évidence en juin la décision américaine de limiter l'accès étranger à deux modèles avancés développés par Anthropic.

"Il est important que l'UE ou l'Europe disposent de leur propre fournisseur d'IA sur le marché", a déclaré Johan Bergqvist.

"Nous avons constaté par le passé que l'accès à ces solutions est soumis à des considérations politiques, et il est important de s'assurer de maintenir cet accès sans compromettre sa propre chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté, sans faire directement référence à Anthropic.

Mistral, qui développe des modèles "ouverts" permettant à ses plus de 125 clients de télécharger et de personnaliser des modèles sur leurs propres serveurs, est en passe d'atteindre un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent d'ici la fin de l'année, a déclaré le directeur financier.

Sa clientèle se diversifie de plus en plus sur le plan géographique, a-t-il ajouté, avec une croissance particulièrement marquée en Asie et en Amérique du Nord.

Microsoft MSFT.O , qui s'était engagé à investir des milliards de dollars dans l'infrastructure informatique de Mistral en Europe dans le cadre d'un accord annoncé en juillet, n'a pas participé à ce tour de table, a précisé Johan Bergqvist.

(Elizabeth Howcroft à Paris et Inti Landauro à Bruxelles; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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