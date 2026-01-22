Mistral espère dépasser un milliard d'euros de revenus en 2026

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'entreprise française d'intelligence artificielle Mistral devrait dépasser un milliard d'euros de revenus d'ici la fin de l'année et envisage de faire des acquisitions, a annoncé jeudi son cofondateur Arthur Mensch à Bloomberg TV en marge du forum économique mondial de Davos.

"Nous devrions dépasser un milliard d'ici la fin de l'année", a indiqué le patron, interrogé sur ses prévisions de revenus pour 2026.

"Nous sommes en train de regarder quelques opportunités", a-t-il ajouté au sujet d'acquisitions potentielles, précisant que Mistral provisionnait un milliard d'euros pour des dépenses d'investissement (Capex).

Le dirigeant n'a pas détaillé dans quels domaines Mistral pourrait faire des acquisitions, ni quelles zones géographiques seraient concernées.

La start-up a levé en septembre dernier 1,7 milliard d'euros avec l'entrée au capital du géant néerlandais des technologies ASML.

Valorisée 11,7 milliards d'euros à travers cette opération, Mistral se positionne comme le champion européen de l'intelligence artificielle face aux mastodontes américains, à l'heure où la question de la souveraineté technologique de l'Europe est devenue cruciale.

Les inquiétudes quant à la dépendance numérique de l'Union européenne vis--à-vis des États-Unis sont vives parmi les patrons réunis au forum économique mondial, au moment où de fortes tensions géopolitiques opposent le Vieux Continent et le président Donald Trump autour du Groenland.

"Il est extrêmement important de ne pas être dépendant d'un pays ou d'une entreprise pour des secteurs très critiques de notre économie ou notre société", a ainsi estimé jeudi Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, lors d'une table ronde sur la souveraineté numérique européenne à Davos.