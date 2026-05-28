Mistral défend l'utilisation militaire de l'IA après les critiques du pape Léon

Le fondateur de la start-up française d'intelligence artificielle (IA) Mistral a réfuté jeudi les critiques du pape concernant l'emploi de cette technologie pour des fonctions militaires, arguant que l'Europe devait se défendre et répondre à l'utilisation de l'IA par ses ennemis.

Dans sa première encyclique publiée lundi, le pape Léon XIV a exhorté les gouvernements à ralentir le développement des systèmes d’intelligence artificielle (IA), mettant en garde contre la désinformation dont ils sont à l'origine, et le fait qu'ils favorisent les conflits et risquent d’entraîner le monde sur la voie d’une guerre sans fin.

Interrogée mercredi lors d'une rare conférence de presse d'entreprise sur les propos du pape, l'entreprise technologique française, qui fournit des modèles d'IA au ministère de la Défense, a défendu son utilisation dans un contexte militaire.

"Nous sommes tous pour la paix, mais si vous regardez nos rivaux et adversaires dans le monde, ils utilisent l'intelligence artificielle (...) Tant que nous aurons des adversaires menaçants, et ils sont menaçants, nous devrons avoir nos propres capacités", a déclaré Arthur Mensch, cofondateur et directeur général.

Mistral, dont la valorisation était évaluée à 11,7 milliards d'euros l'an dernier, se positionne comme une alternative européenne aux géants américains de l'IA et est considérée comme le meilleur espoir de l'Europe pour une grande entreprise d'IA capable de contester la domination américaine dans ce domaine, alors que l'Europe aspire à la souveraineté technologique.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi la construction d'un nouveau centre de données aux Ulis, en France, d'une puissance de calcul de 10 mégawatts, dont l'ouverture est prévue au troisième trimestre 2026.

Mistral a déjà annoncé deux autres centres de données, en Suède et en France, dans le cadre d'un plan d'investissement de 4 milliards d'euros visant à atteindre une puissance de calcul de 200 mégawatts d'ici fin 2027.

(Rédigé par Elizabeth Howcroft et Leo Marchandon; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)