Mission "Pégase Grand Nord" : la France déploie une dizaine d'avions militaires sur les flancs de l'Otan

L'armée de l'Air et de l'Espace mène une opération de projection de forces en Europe du nord, combinant Rafale, avions de transport A400M et avion ravitailleur.

Deux Rafale et un Airbus A400M, en 2022, dans le ciel d'Indonésie (illustration) ( AFP / ADEK BERRY )

L'armée française a entamé mardi 22 avril un déploiement d'une dizaine d'avions en Suède, puis en Pologne et en Croatie pour une "opération de projection de puissance" sur les flancs Nord et Est de l'Otan, a annoncé l'armée de l'Air et de l'Espace. Cette mission, baptisée "Pégase Grand Nord 25", vise à "démontrer notre capacité à nous déployer vite, loin et de façon autonome", affirme-t-elle sur X.

Six avions de combat Rafale, deux avions de transport A400M et un ravitailleur A330 MRTT ont décollé mardi pour Lulea, dans le nord de la Suède. Ils y resteront jusqu'à vendredi pour des exercices "d'engagement bilatéral et multinational avec les pays scandinaves" avant de rallier la Pologne, où ils resteront du 25 au 29 avril, puis le lendemain la Croatie.

"Dissuader, protéger, agir ensemble"

Selon l'armée de l'Air et de l'Espace, "la mission Pégase Grand Nord contribue à démontrer la capacité des forces de l'Otan à répondre immédiatement à toute agression en Europe". C'est la première fois que la mission annuelle Pégase, créée en 2018, n'est pas déployée dans la région indo-pacifique, zone érigée en priorité stratégique sous la présidence d'Emmanuel Macron, où la France possède des territoires, notamment l'île de la Réunion et les archipels de la Polynésie française.

Le nombre d'avions mobilisés cette année a été divisé par deux par rapport aux deux dernières éditions. En 2024, la mission Pégase s'était déroulée sur huit semaines au cours desquelles 13 pays avaient été visités.