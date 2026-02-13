 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Drones, sirènes et soldats sous contrat: la guerre a fait irruption dans la province russe
information fournie par AFP 13/02/2026 à 14:00

"Chamane", un pilote de drone, fait voler un drone quadricoptère lors d'une démonstration au "Club cosaque militaro-sportif Berkut" dans un centre commercial de Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

"Chamane", un pilote de drone, fait voler un drone quadricoptère lors d'une démonstration au "Club cosaque militaro-sportif Berkut" dans un centre commercial de Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Le drone tournoie au-dessus des clients venus profiter des "-30% sur les chaussures d'hiver". Dans ce centre commercial de Voronej, en Russie, "Chamane", opérateur de drones pour l'armée, présente l'un de ces engins omniprésents sur le front en Ukraine.

"Chamane", treillis et visage dissimulé, dit qu'il va bientôt partir pour l'Ukraine "défendre (son) pays", qui a lancé il y a quatre ans une offensive à grande échelle contre son voisin.

A 500 km au sud de Moscou, Voronej est plus proche de la ligne de front que de la capitale russe. Et son million d'habitants s'est retrouvé happé par une guerre qu'incarnent de fréquentes attaques de drones ukrainiens et une société en voie de militarisation.

Avant son départ, "Chamane", 19 ans, est venu épauler le stand du "Club cosaque militaro-sportif Berkut". Mais il l'assure: son but n'est "pas forcément" que les adolescents présents ce samedi signent avec l'armée après leurs études.

"Chacun choisit sa propre voie, selon ses intérêts", dit le jeune homme qui se dit "patriote".

Des enfants devant le portrait d'un soldat russe mort au combat peint sur un immeuble à Voronej, le 23 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Des enfants devant le portrait d'un soldat russe mort au combat peint sur un immeuble à Voronej, le 23 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Depuis quatre ans, comme dans le reste de la Russie, le "patriotisme" est mis à toutes les sauces à Voronej. Et le paysage a drôlement changé.

Sur les routes enneigées qui mènent en banlieue, des systèmes antiaériens pointent leur nez au travers de filets de camouflage.

En ville, des peintures murales honorent la mémoire des soldats tombés au combat et d'innombrables affiches de propagande appelant à "servir" en signant avec l'armée côtoient des posters annonçant une représentation du Lac des cygnes au théâtre municipal.

-Prisonnier? Mort?-

Un centre de recrutement promet aux futurs soldats une prime unique "de 2,5 millions de roubles", soit plus de 27.500 euros, une somme rondelette.

Des participants apprennent à démonter et à remonter une maquette de fusil Kalachnikov lors d'une démonstration au "Club cosaque militaro-sportif Berkut" dans un centre commercial de Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Des participants apprennent à démonter et à remonter une maquette de fusil Kalachnikov lors d'une démonstration au "Club cosaque militaro-sportif Berkut" dans un centre commercial de Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

L'armée russe a bien besoin de ces recrues, car l'an dernier, elle a signé 422.000 contrats "de service militaire", selon le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev, soit une baisse de 6% par rapport à 2024.

Pour Lioudmila, 64 ans, des cernes et de la tristesse au kilomètre, l'armée, c'est son fils. Il combattait en Ukraine lorsqu'il a été porté disparu il y a quatre mois.

Alors quand elle parle, les larmes montent vite. "C’est très dur (...). J’ai de l’espoir, parce que sans espoir...", dit Lioudmila, sans pouvoir finir sa phrase.

Son fils a-t-il été fait prisonnier? Est-il mort? Dans ce cas, son décès s'ajouterait aux plus de 153.000 autres que la BBC et le média russe indépendant Mediazona disent avoir recensés dans les rangs de l'armée russe depuis 2022.

Lioudmila, bénévole d'une organisation qui confectionne des vêtements de camouflage pour les soldats russes, dont le fils a disparu il y a quatre mois alors qu'il combattait en Ukraine, lors d'un entretien avec l'AFP à Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Lioudmila, bénévole d'une organisation qui confectionne des vêtements de camouflage pour les soldats russes, dont le fils a disparu il y a quatre mois alors qu'il combattait en Ukraine, lors d'un entretien avec l'AFP à Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Pour s'occuper, Lioudmila est bénévole au sein d'une organisation où elle coud du matériel de camouflage qui iront aux soldats russes.

Signer avec l'armée, pour Roman c'est "non". "Même pour tout l'or du monde", dit le conducteur de tracteur de 48 ans.

Installé dans sa tente sur la rivière gelée, le pêcheur du dimanche ne veut qu'une chose, "penser aux poissons", histoire d'oublier l'effroi que provoquent les attaques de drones ukrainiens.

Roman entend "les sirènes (d'alerte, ndlr) tous les jours". "Le plus souvent, ce sont les explosions qui me réveillent. C'est effrayant, bien sûr. Dieu nous en préserve, (mais) cela se passe peut-être tout près et des gens meurent".

Une affiche faisant la promotion de contrats avec un unité de drones au sein de l'armée russe, dans une rue de Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Une affiche faisant la promotion de contrats avec un unité de drones au sein de l'armée russe, dans une rue de Voronej, le 24 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Le 10 janvier, quatre personnes ont été blessées, dont l'une est décédée plus tard à l'hôpital, dans une attaque de drones.

Kiev vise en particulier les raffineries de pétroles et les infrastructures portuaires et énergétiques en Russie. En Ukraine, des frappes russes quasi quotidiennes font des victimes civiles et ciblent notamment le système énergétique, entraînant des coupures massives d'électricité et de chauffage.

- rue de la Paix -

Côté russe, la médiatrice pour les droits humains Tatiana Moskalkova a affirmé le mois dernier que la région de Voronej figurait parmi les quatre étant "le plus souvent la cible d'attaques de missiles contre des civils, ainsi que de raids massifs de drones" ukrainiens, aux côtés de Briansk, Koursk et Kherson, région ukrainienne en partie contrôlée par la Russie.

Mikhaïl, jeune artiste qui fixe sur les murs de Voronej de petites plaques en céramique appelant à la "paix", lors d'un entretien avec l'AFP, le 23 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Mikhaïl, jeune artiste qui fixe sur les murs de Voronej de petites plaques en céramique appelant à la "paix", lors d'un entretien avec l'AFP, le 23 janvier 2026 en Russie ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, la paix reste "un idéal à poursuivre" pour Mikhaïl, jeune artiste à Voronej, qui se fait appeler "Noï".

Après le début de l'offensive en 2022, il a apposé sur les murs de la ville de petites plaques en céramique appelant à "la paix" et dont la forme rappelle les badges que produisait l'Union soviétique.

"Avec mon projet, je voulais rappeler le récit de nos grands-parents et arrière-grands-parents", soupire Mikhaïl, 28 ans. "Ils ont passé toute mon enfance à me dire que la guerre est une chose terrible".

Entre-temps, ses plaques ont toutes disparu, sauf une qui se trouve... rue de la Paix.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.02.2026 14:26 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Moderna et secteur sidérurgique) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite

  • Un champ de citronniers submergé lors d'inondations exceptionnelles dans la zone de Sidi Kacem, dans le nord-ouest du Maroc, le 5 février 2026 ( AFP / - )
    Maroc: dans le nord-ouest inondé, des agriculteurs ont "tout perdu"
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:15 

    Mohamed Reouani inspecte ses champs d'orge et de luzerne à Ouled Salama, près de Kénitra au Maroc. Comme des dizaines d'autres agriculteurs de son village, il a "tout perdu" dans des inondations exceptionnelles qui ont frappé récemment cette région du nord-ouest. ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron (g) ajoute de la terre à un chêne dédié à Ilan Halimi, en présence de la sœur d'Ilan, Anne-Laure Abitbol (d), lors d'une cérémonie commémorant le 20e anniversaire de son assassinat, à l'Élysée, le 13 février 2026 à Paris ( POOL / Bertrand GUAY )
    Macron rend hommage à Ilan Halimi, prône des peines plus lourdes contre l'"hydre antisémite"
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:13 

    "Lorsqu'un juif est en danger, la patrie est en danger" : Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "l'hydre antisémite" qui "s'immisce" dans tous les "interstices" de la société française et appelé à renforcer l'arsenal pénal en la matière ainsi qu'à créer une peine ... Lire la suite

  • Un moteur M88 de Rafale. (illustration) ( AFP / PIERRE VERDY )
    Défense : Safran va fabriquer des moteurs de Rafale en Inde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.02.2026 14:10 

    "Les pièces les plus critiques du moteurs M88, on ne va pas les faire ailleurs qu'en France", a tempéré le DG de Safran . Une première hors de France : me motoriste d'avion français Safran a annoncé vendredi 13 février qu'il allait établir en Inde une chaîne d'assemblage ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank