Missiles SCALP en Ukraine : cette livraison ne participe "pas du tout" à une forme d'escalade, assure Olivier Véran

Olivier Véran à Paris le 11 juillet. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Il y a toujours trois règles que nous respectons lorsque nous équipons d'armes nos amis ukrainiens pour faire face aux Russes" et elles "sont ici réunies", a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce mercredi 12 juillet sur France Info.

Une livraison qui confirme un soutien accru de la France à Kiev. Mardi 11 juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé la livraison à l'Ukraine de missiles longue portée SCALP capables de frapper l'armée russe à longue distance dans l'est du pays. "Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine", a déclaré le chef de l'Etat français à son arrivée au sommet de l'Otan à Vilnius.

Après les critiques, notamment du député LR Olivier Marleix, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a promis que cette livraison ne participe "pas du tout" à une forme d'escalade, sur France Info ce mercredi.

"Il y a toujours trois règles que nous respectons lorsque nous équipons d'armes nos amis ukrainiens pour faire face aux Russes. Premièrement, que cela participe à la défense de l'Ukraine. Deuxièmement, que cela n'entraîne pas d'escalade dans la participation des pays qui arment l'Ukraine au conflit. Troisièmement, que cela ne fragilise pas les capacités défensives françaises. Les trois règles sont ici réunies", a assuré Olivier Véran.

Puis de détailler : "L'Ukraine s'est engagée à n'utiliser les missiles que sur son propre sol. Nous avons évidemment un stock qui est supérieur à nos besoins pour nos propres capacités défensives en matière de missiles SCALP. Les Anglais ont pris une initiative similaire à la nôtre avec les missiles Storm Shadow." "Nous sommes aux côtés des Ukrainiens, le président de la République est déterminé dans l'accompagnement qu'il a de nos frères et voisins ukrainiens, c'est encore une fois l'honneur de la France que d'être capable de le faire", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

"Un vrai changement à Paris"

Paris a souligné que de premiers SCALP ont déjà commencé à être livrés en Ukraine, sans plus de précisions sur les volumes déjà acheminés ou à venir. Selon une source militaire française, "le nombre livré à l'Ukraine est assez significatif mais il préservera les stocks français très largement au-dessus des capacités dont on a besoin." Les stocks de l'armée française sont estimés à environ 400, ou un peu moins, selon différentes sources, pour un prix unitaire de 850.000 euros selon l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Ce missile de croisière peut être tiré par des avions à plus grande distance que des bombes, depuis un espace aérien sûr. Difficilement détectable, il est aussi réputé pour sa grande précision et peut être utilisé contre des "objectifs durcis" de type bunkers et structures enterrées, outre bases militaires et dépôts de munitions.

"Est-ce que c'est militairement significatif ? La réponse est oui. Ca marche très bien", résume François Heisbourg de l'International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres, en notant que les Britanniques ont été les premiers à envoyer de tels missiles à Kiev. "Politiquement, ça confirme aux yeux de nos partenaires qu'il y a eu un vrai changement à Paris ", renchérit-il.

Longtemps critiqué pour avoir continué à échanger avec Vladimir Poutine au début de la guerre en Ukraine, dans l'espoir d'une issue rapide au conflit, le président français a multiplié depuis la fin 2022 les signes d'engagement au côté de Kiev.