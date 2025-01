Missiles: MBDA rachète le spécialiste de la propulsion Roxel

Stand MBDA au salon aéronautique de Farnborough près de Londres le 22 juillet 2024. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe paneuropéen de défense MBDA, qui détenait déjà 50% du groupe franco-britannique Roxel, spécialisé dans les moteurs pour missiles, a acquis les 50% restants, a-t-il annoncé lundi.

Après l'achat des 50% de parts détenues par Safran le 19 décembre 2024, "MBDA a intégré Roxel comme filiale à 100%", a indiqué le spécialiste des missiles, une acquisition visant à accélérer la montée en cadence dans le "contexte de l'économie de guerre", selon son communiqué.

L'achat de Roxel permettra "de répondre mieux encore aux enjeux de montée en cadence en lien avec le contexte d'économie de guerre, tant en développement qu’en production", a déclaré le PDG de MBDA Eric Béranger, cité dans le communiqué.

"Cette acquisition permettra de développer plus encore l'innovation dans les nouvelles technologies liées à la propulsion solide. En outre, ce rapprochement facilitera l'optimisation des cycles industriels pour accélérer la montée en cadence", a pour sa part souligné Sylvie Grison, présidente exécutive de Roxel.

La société franco-britannique Roxel, issue de la fusion des sociétés Celerg et Royal Ordnance Rocket Motors en 2003, fabrique des systèmes de propulsion solide et les équipements associés pour tous les types de roquettes et missiles tactiques et de croisière.

Roxel compte quatre sites de production (un au Royaume-Uni, un en région Nouvelle-Aquitaine et deux en région Centre-Val de Loire).

MBDA, détenu par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), compte plus de 15.000 collaborateurs se présente comme le seul groupe européen capable de concevoir et de fabriquer des armes complexes pour répondre à toutes les exigences opérationnelles des trois forces armées (terre, mer et air).

Créé dans un esprit de coopération internationale en 2001, MBDA a pour objectif de soutenir la souveraineté nationale de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et du Royaume-Uni.