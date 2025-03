Missiles : l'Europe a "tout ce qu'il faut" pour s'affranchir des Etats-Unis, lance le PDG de MBDA

Le patron du leader continental des missiles et systèmes de missiles juge que la "préférence européenne" est le coeur du débat sur la défense du Vieux continent.

Eric Beranger, le 6 avril 2022, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Face aux appels au réarmement lancés à travers le continent, l'Europe a t-elle les moyens de ses ambitions? Assurément, a jugé le PDG de MBDA dans un entretien accordé à RTL , au cours duquel il a évoqué la montée en cadence de son groupe, fer de lance des missiles européens, depuis l'invasion russe en Ukraine. "Le 24 février 2022, nous avons changé de monde", estime ainsi Eric Béranger. Avant cette date, les gouvernements demandaient au groupe "d'avoir les meilleures capacités possibles au niveau mondial, mais le nombre à produire et le délai pour les produire n'étaient pas trop importants. Désormais le temps compte, il faut les produire très vite, et le volume compte, il faut en produire beaucoup plus".

De quoi y voir un passage à "l'économie de guerre" demandée par Emmanuel Macron? "C'est clairement ce que nous a demandé le Président en France mais dans tous les autres pays, c'est effectivement ce qu'on nous demande. Ca fait trois ans qu'on recrute à peu près 2600 personnes par an au niveau du groupe", fait valoir le PDG de MBDA, lundi 17 mars.

"On a tout ce qu'il faut en Europe !"

A l'issue de sa rencontre avec les industriels de la défense vendredi 14 mars, le président de la République a assuré que la filière doit se préparer à un afflux de commandes, dans le cadre de la hausse du budget de la défense, de 50,2 milliards d’euros en 2025 à 90 milliards en 2030. Mais la question se pose à l'échelle continentale, face à la dépendance de nombreux Etats-membres de l'UE à l'armement américain.

Faut-il dès lors aller vers des achats seulement européens? "C'est le coeur du débat. Le débat sur la préférence européenne est très important si on veut que l'Europe devienne souveraine. Il faut qu'elle ait ce qu'on appelle l'autorité de conception, c'est à dire les cerveaux qui connaissent les objets, qui les conçoivent, et qui sont capables après de les modifier".

Le Vieux Continent en a t-il pour autant les moyens? "On a tout ce qu'il faut en Europe !" , insiste t-il. Pour Eric Béranger, la dépendance aux Etats-Unis "était un choix des différents gouvernements sur les 30 voire 40 dernières années". "Mais on a toutes les capacités techniques et tous les cerveaux nécessaires pour le faire" , a t-il ajouté.

"Quatre fois plus" de missiles Mistral en 2025, des "tarifs Trump" aux effets limités

Pour illustrer cette montée en cadence, le PDG de MBDA a évoqué le raccourcissement des délais de production de l'emblématique missile "Mistral" de défense anti-aérienne. "On va arriver en 2025 à 4 fois plus (de missiles produits) par mois que ce qu'on faisait avant 2022". Est-il possible d'accélérer? "Bien sûr, il suffit de le vouloir et s'organiser pour. C'est ce qu'on est en train de faire", a t-il assuré.

Eric Béranger a par ailleurs relativisé la menace de droits de douane XXL sur l'acier brandie par Donald Trump. "C'est pas notre sujet principal. En terme d'aciers spéciaux, on en a stocké aujourd'hui 80 tonnes alors qu'on en utilise 5 par an. On a pris de l'avance".