Mise en cause par la justice, Mogherini démissionne du Collège d'Europe
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 13:40

L'ancienne cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini a démissionné jeudi de son poste de rectrice du Collège d'Europe au lendemain de sa mise en cause formelle dans un dossier de fraude commise au sein du prestigieux établissement universitaire.

Elle en a fait l'annonce dans un courriel adressé au personnel, aux étudiants et aux anciens élèves, que Reuters a pu consulter.

Federica Mogherini et deux autres personnes ont été formellement accusées de fraude dans les marchés publics, corruption, conflit d'intérêts et violation du secret professionnel.

Elle nie toute faute et coopère avec les enquêteurs, a fait savoir son avocat.

(Arda Dipova et Inti Landauro; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

