MISE À JOUR N° 3-La start-up canadienne spécialisée dans l'IA Cohere rachète l'entreprise allemande Aleph Alpha pour se développer en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le montant de la transaction n'a pas été divulgué

* Le groupe Schwarz va investir 600 millions de dollars dans Cohere

* Les ministres allemand et canadien participeront à la conférence de presse sur l'accord

(Ajout de détails, de commentaires du directeur financier et d'une déclaration; paragraphes 2 à 6 et 10) par Supantha Mukherjee et Hakan Ersen

La start-up canadienne spécialisée dans l'IA Cohere a conclu vendredi un accord pour racheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha à un prix non divulgué, dans le but de stimuler ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés.

Initialement considérée comme la réponse allemande à OpenAI, Aleph Alpha a depuis abandonné le développement de grands modèles linguistiques d'IA tels que ChatGPT pour se concentrer sur des applications d'IA spécialisées destinées aux entreprises, à l'instar de Cohere.

"Nous intégrons Aleph Alpha à Cohere, et nous allons fusionner les deux", a déclaré François Chadwick, directeur financier de Cohere, lors d'un entretien avec Reuters.

"Nous nous engageons à travailler avec des infrastructures européennes (...) et à respecter les exigences de souveraineté en vigueur en Europe."

Le groupe Schwarz, investisseur dans Aleph Alpha, investira également 600 millions de dollars dans le prochain tour de table de Cohere. Le groupe allemand, propriétaire des enseignes de distribution Lidl et Kaufland, propose également des services cloud.

M. Chadwick a déclaré que Cohere comptait clôturer ce tour de table dans les prochains mois, mais a refusé de donner plus de détails.

Cohere a levé pour la dernière fois 500 millions de dollars de capitaux frais en août 2025, portant alors sa valorisation à 6,8 milliards de dollars.

Ses actionnaires devraient recevoir environ 90 % des actions de la société fusionnée, tandis que les actionnaires d'Aleph Alpha en recevront environ 10 %, a indiqué le quotidien allemand Handelsblatt, qui a été le premier à rapporter la nouvelle vendredi.

Une conférence de presse avec le ministre allemand du Numérique, Karsten Wildberger, et son homologue canadien, Evan Solomon, est prévue vendredi à 9h GMT, en présence des fondateurs de Cohere et d'Aleph Alpha ainsi que des dirigeants du groupe Schwarz.

Cet accord permet à Cohere et Aleph Alpha de proposer une alternative sécurisée pour l'IA sur mesure dans des secteurs hautement réglementés allant de l'énergie et de la défense à la finance, aux télécommunications et aux soins de santé, ainsi qu'au secteur public, ont déclaré les sociétés.