 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MISE À JOUR N° 3-La start-up canadienne spécialisée dans l'IA Cohere rachète l'entreprise allemande Aleph Alpha pour se développer en Europe
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le montant de la transaction n'a pas été divulgué

* Le groupe Schwarz va investir 600 millions de dollars dans Cohere

* Les ministres allemand et canadien participeront à la conférence de presse sur l'accord

(Ajout de détails, de commentaires du directeur financier et d'une déclaration; paragraphes 2 à 6 et 10) par Supantha Mukherjee et Hakan Ersen

La start-up canadienne spécialisée dans l'IA Cohere a conclu vendredi un accord pour racheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha à un prix non divulgué, dans le but de stimuler ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés.

Initialement considérée comme la réponse allemande à OpenAI, Aleph Alpha a depuis abandonné le développement de grands modèles linguistiques d'IA tels que ChatGPT pour se concentrer sur des applications d'IA spécialisées destinées aux entreprises, à l'instar de Cohere.

"Nous intégrons Aleph Alpha à Cohere, et nous allons fusionner les deux", a déclaré François Chadwick, directeur financier de Cohere, lors d'un entretien avec Reuters.

"Nous nous engageons à travailler avec des infrastructures européennes (...) et à respecter les exigences de souveraineté en vigueur en Europe."

Le groupe Schwarz, investisseur dans Aleph Alpha, investira également 600 millions de dollars dans le prochain tour de table de Cohere. Le groupe allemand, propriétaire des enseignes de distribution Lidl et Kaufland, propose également des services cloud.

M. Chadwick a déclaré que Cohere comptait clôturer ce tour de table dans les prochains mois, mais a refusé de donner plus de détails.

Cohere a levé pour la dernière fois 500 millions de dollars de capitaux frais en août 2025, portant alors sa valorisation à 6,8 milliards de dollars.

Ses actionnaires devraient recevoir environ 90 % des actions de la société fusionnée, tandis que les actionnaires d'Aleph Alpha en recevront environ 10 %, a indiqué le quotidien allemand Handelsblatt, qui a été le premier à rapporter la nouvelle vendredi.

Une conférence de presse avec le ministre allemand du Numérique, Karsten Wildberger, et son homologue canadien, Evan Solomon, est prévue vendredi à 9h GMT, en présence des fondateurs de Cohere et d'Aleph Alpha ainsi que des dirigeants du groupe Schwarz.

Cet accord permet à Cohere et Aleph Alpha de proposer une alternative sécurisée pour l'IA sur mesure dans des secteurs hautement réglementés allant de l'énergie et de la défense à la finance, aux télécommunications et aux soins de santé, ainsi qu'au secteur public, ont déclaré les sociétés.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank