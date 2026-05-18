MISE À JOUR N° 2-Selon le Financial Times, Anthropic va présenter un exposé devant l'organisme mondial de surveillance financière sur les failles informatiques mises au jour par Mythos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a demandé à ce qu'Anthropic fasse un exposé devant le FSB, rapporte le Financial Times

* Les experts en cybersécurité avertissent que Mythos pourrait permettre des attaques sophistiquées, augmentant ainsi les risques pour les banques utilisant des technologies obsolètes

(Ajout de la réponse du Conseil de stabilité financière au paragraphe 5)

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Anthropic s'apprête à présenter au Conseil de stabilité financière (FSB) les vulnérabilités cybernétiques du système financier mondial identifiées par son dernier modèle d'IA, Mythos, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Le créateur du chatbot Claude discutera des capacités de son nouveau modèle d'IA Mythos Preview avec les principaux ministères des Finances et banques centrales membres du FSB, à la demande du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a indiqué le FT.

M. Bailey préside leFSB, un organisme mondial de surveillance des risques chargé de coordonner les règles financières des économies du G20.

Anthropic n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Un porte-parole du FSB a déclaré que l'organisme international « se réjouissait de collaborer avec Anthropic et d'autres entreprises sur les risques émergents et de pointe pesant sur la stabilité financière mondiale ».

Mythos, annoncé le mois dernier mais pas encore commercialisé, est un modèle de cybersécurité conçu pour détecter des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies dans les navigateurs web, les infrastructures et les logiciels, selon Anthropic.

Les experts en cybersécurité ont averti que ce système pourrait amplifier des cyberattaques plus sophistiquées, posant un risque pour le secteur bancaire qui repose sur des systèmes technologiques hérités.

En avril, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti que Mythos pourrait poser des risques de sécurité majeurs pour le monde cybernétique.

« Il serait raisonnable de penser que les événements dans le Golfe constituent le défi le plus récent auquel nous sommes confrontés dans ce monde, jusqu’à ce que, je crois que c’était vendredi dernier, on se réveille en découvrant qu’Anthropic a peut-être trouvé un moyen de mettre à nu l’ensemble du monde des cyberrisques », a déclaré M. Bailey lors d’un événement à l’université Columbia à New York le mois dernier.

« La question est la suivante: dans quelle mesure cette nouvelle version du produit sera-t-elle capable, en quelque sorte, d’identifier les vulnérabilités d’autres systèmes pouvant être exploitées à des fins de cyberattaques », a déclaré M. Bailey.