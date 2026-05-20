MISE À JOUR N° 2-Les États-Unis collaborent avec une petite entreprise de biotechnologie sur un traitement expérimental contre Ebola, selon un responsable du HHS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source pour citer un responsable du HHS tout au long du texte, ajout de détails sur le traitement)

Des responsables américains collaborent avec Mapp Biopharmaceutical afin de mettre à disposition un traitement expérimental contre Ebola pour les personnes susceptibles d'avoir été exposées au virus, a déclaré mercredi un responsable du HHS.

Cette société biotechnologique privée collabore avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) afin de fournir ce traitement destiné à être utilisé chez des personnes à haut risque, dans le cadre d'efforts coordonnés de préparation,a déclaré le responsableà Reuters.

Ce traitement expérimental à base d'anticorps monoclonaux a été développé dans le cadre d'un partenariat public-privé de longue date soutenu par la BARDA pour lutter contre le virus du Soudan, qui est étroitement lié à d'autres virus Ebola, a précisé le responsable.

Les données de laboratoire suggèrent que le traitement pourrait être efficace contre le virus Ebola de Bundibugyo , à l'origine de l'épidémie actuelle d'Ebola. L'épidémie a été déclarée la semaine dernière et a alarmé les experts car elle s'est propagée sans être détectée pendant des semaines dans une zone densément peuplée.

Toute utilisation potentielle du produit est coordonnée dans le cadre d’une approche pangouvernementale impliquant l’ASPR, la FDA et le Département d’État, a ajouté le responsable.

Le responsable n'a pas évoqué les niveaux d'approvisionnement spécifiques, la capacité de production ou les considérations relatives à l'approvisionnement.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à rapporter cette information.

L'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a probablement débuté il y a deux mois, a fait plus de 130 morts et devrait continuer à s'étendre, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé.

Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé ni aucun traitement spécifique contre la souche Bundibugyo, et la mise au point d'un éventuel vaccin pourrait prendre des mois.

Six cents cas suspects et 139 décès suspects ont été enregistrés à ce jour, et des cas confirmés ont également été signalés en Ouganda voisin. L'OMS a classé cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Les premiers intervenants ont déclaré manquer des fournitures de base nécessaires pour aider à contenir la propagation.

Basée à San Diego, la société Mapp se consacre aux vaccins et aux médicaments contre les maladies infectieuses et a précédemment mis au point un médicament expérimental contre Ebola, le ZMapp, utilisé lors de l'épidémie de 2014.

Sur son site web, la société indique que le ZMapp a été retiré du marché et mentionne le MBP134, un traitement expérimental à base d'anticorps monoclonaux ciblant plusieurs virus Ebola, dont la souche Soudan, dans son portefeuille de produits.