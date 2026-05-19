MISE À JOUR N° 2-Le Japon est prêt à intervenir face à la volatilité des marchés des changes, tout en tenant compte de l'impact sur le marché obligataire américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires sur l'impact de l'intervention sur les rendements obligataires américains aux paragraphes 1, 7 à 13) par Makiko Yamazaki

Le Japon est prêt à agir à tout moment contre une volatilité excessive des taux directeur, tout en veillant à ce que toute intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars soit menée de manière à éviter de faire grimper les rendements des bons du Trésor américain, ont déclaré lundi des responsables.

« Comme nous l'avons déjà indiqué, nous réagirons de manière appropriée à tout moment si nécessaire » face à une volatilité excessive des devises, a déclaré la ministre des Finances Satsuki Katayama aux journalistes à l'issue de la première journée d'une réunion de deux jours des ministres des Finances du G7.

Elle a indiqué à ses homologues lors de la réunion du G7 que les fluctuations des prix du pétrole brut continuaient de se répercuter sur les taux directeur et les rendements des obligations d'État.

Tokyo aurait dépensé près de 10 000 milliards de yens (63 milliards de dollars) depuis le lancement de sa dernière série d’interventions d’achat de yens le 30 avril, selon les données de la banque centrale, marquant la première incursion du Japon sur le marché depuis près de deux ans.

Après avoir atteint environ 155 yens pour un dollar début mai, le yen a depuis perdu plus de la moitié de ses gains, se rapprochant de la barre des 160 yens, considérée comme la ligne rouge à ne pas franchir par les autorités japonaises avant d’intervenir.

Mme Katayama a refusé de commenter la question de savoir si le Japon était intervenu, ajoutant que le sujet n’avait pas été abordé lors de la réunion du G7. « Cela dit, la volatilité elle-même a fait l’objet de discussions, et ses causes incluent l’évolution de la situation au Moyen-Orient ainsi que les comportements spéculatifs », a-t-elle déclaré.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain a alimenté les spéculations du marché selon lesquelles Washington pourrait se montrer sensible à une intervention à grande échelle du Japon consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, en puisant dans ses réserves de change d'environ 1 400 milliards de dollars .

Comme la majeure partie de ces réserves est détenue sous forme de bons du Trésor américain, une intervention pourrait, en théorie, impliquer la vente de ces actifs.

Toutefois, un responsable du ministère des Finances a déclaré lundi que le Japon disposait d’une liquidité suffisante au sein de ses réserves, comprenant des dépôts en espèces ainsi qu’un flux régulier d’actifs arrivant à échéance et de revenus d’intérêts.

La vente de bons du Trésor pour financer l'intervention pourrait faire grimper les rendements américains et, par conséquent, renforcer le dollar – un résultat qui serait contre-productif, a déclaré le responsable.

Dans cette optique, les autorités gèrent les réserves de manière à pouvoir agir efficacement tout en minimisant les répercussions imprévues sur les marchés, a-t-il ajouté.

(1 $ = 158,9800 yens)