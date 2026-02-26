Miran (Fed) demande des baisses de taux plus agressives en 2026 pour soutenir l'emploi

Le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed) Stephen Miran estime que la banque centrale américaine devrait réduire son taux d'intérêt d'un point de pourcentage cette année, citant des risques persistants pour le marché du travail malgré la hausse des créations d'emploi en janvier.

"Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer que le marché du travail n'a plus besoin du soutien de la Fed. Je pense vraiment que le marché du travail peut encore être soutenu par la Fed, avec quatre baisses cette année, a-t-il déclaré dans l'émission "Mornings with Maria" sur Fox Business.

Les opérateurs s'attendent toutefois à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés à court terme, avec deux baisses de 25 points de base chacune en 2026, dont la première pas prévue avant juillet.

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont accéléré beaucoup plus que prévu en janvier et le taux de chômage a reculé, ce qui a été vu comme une stabilisation du marché du travail qui pourrait donner plus de marges de manoeuvre à la banque centrale pour maintenir inchangés ses taux d'intérêt pour un certain temps.

Le gouverneur de la Fed a en outre dit que l'inflation n'était plus un problème, alors que les chiffres récents sur l'évolution des prix, supérieurs d'un point de pourcentage à l'objectif de la Fed, devraient probablement ralentir.

(Reportage Howard Schneider ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)