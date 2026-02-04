Miran de la Fed démissionne de son poste à la Maison Blanche

(Ajout d'un commentaire de la lettre de démission de Miran et de son contexte)

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a démissionné mardi de son poste de président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

La démission de Miran a d'abord été rapportée par Barron's.

Miran était en congé sans solde de son poste au CEA depuis que le président Donald Trump l'a nommé l'année dernière pour combler une vacance inattendue au sein du Conseil des gouverneurs de la Fed, avec un mandat expirant le 31 janvier.

"J'ai promis au Sénat que si je devais rester au Conseil après janvier, je quitterais officiellement le Conseil", a déclaré Miran dans sa lettre de démission datée de mardi et examinée par Reuters. "Je pense qu'il est important de rester fidèle à ma parole tout en continuant à exercer à la Réserve fédérale la fonction pour laquelle vous et le Sénat m'avez nommé."

Bien que son mandat de gouverneur ait expiré, Miran peut exercer ses fonctions actuelles jusqu'à ce qu'un successeur soit confirmé par le Sénat.

Vendredi, Trump a annoncé son intention de nommer l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, au poste de président de la banque centrale, vraisemblablement pour occuper le siège du conseil de la Fed que Miran occupe actuellement.