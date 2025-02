Mines: BHP fait état d'une forte demande sur fond de reprise en Chine

( AFP / SAEED KHAN )

Le géant minier australien BHP a fait état mardi d'une forte demande pour sa production, soutenue par des "signes" de reprise en Chine, après avoir vu la baisse de prix de certains produits clés peser sur son chiffre d'affaires lors de la deuxième partie de l'an dernier.

Le groupe a vu son bénéfice net presque multiplié par cinq pour atteindre 4,4 milliards de dollars américains lors du premier semestre de son exercice décalé, entre juillet et décembre.

Ses ventes de ses produits clés comme le minerai de fer, le cuivre et le charbon utilisé pour la sidérurgie ont toutes augmenté en volumes.

Mais la baisse des prix des minerais de fer et charbon a pesé sur son chiffre d'affaires, qui a reculé de 8% sur un an à 25,2 milliards de dollars.

Le bénéfice sous-jacent a également baissé (-23%) à 5,1 milliards de dollars.

"La demande pour les produits de BHP reste forte malgré les incertitudes concernant l'économie et le commerce mondiaux, avec des signes précoces de reprise en Chine, une performance économique résiliente aux Etats-Unis et une forte croissance en Inde", a mis en avant le directeur Mike Henry, cité dans un communiqué.

Il a mentionné la croissance prévue de la population mondiale d'ici à 2050, ainsi que la transition énergétique et la demande liée aux centres de données et à l'intelligence artificielle comme facteurs appelés à soutenir "les besoins en métaux et minéraux".

"L'impact des politiques sur le commerce et l'inflation reste une incertitude majeure, en particulier pour les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux", a-t-il cependant ajouté.