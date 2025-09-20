 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

« Militant d’extrême gauche » : Bernard Arnault s’en prend à Gabriel Zucman et à sa taxe sur les riches
information fournie par Le Point 20/09/2025 à 20:29

C'est une réponse cinglante de l'un des principaux concernés par la taxe Zucman, une proposition de taxe sur les plus hauts patrimoines. Dans une déclaration adressée au Sunday Times , samedi 20 septembre, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, a qualifié l'économiste Gabriel Zucman de « militant d'extrême gauche ».

Selon lui, l'économiste « met au service de son idéologie (qui vise la destruction de l'économie libérale, la seule qui fonctionne pour le bien de tous) une pseudo-compétence universitaire qui elle-même fait largement débat ».

Avec une fortune estimée à 116,7 milliards d'euros, Bernard Arnault est l'un des hommes les plus riches de France et du monde. La taxe Zucman, si elle était mise en place, le concernerait donc directement puisqu'elle consiste à instaurer un impôt de 2 % sur les ultrariches, ceux dont le patrimoine dépasse 100 millions d'euros. FOG : « Taxe Zucman : encore un clou pour le cercueil ! »

Selon l'auteur de cette proposition, cet impôt permettrait de lever 20 milliards d'euros, soit de quoi combler la moitié du déficit budgétaire dont Sébastien Lecornu est désormais chargé de résorber. Une proposition largement débattue et contestée en France, à l'image de Bernard Arnault qui a jugé qu'elle était « une volonté affichée de détruire l'économie française ».

« Une rhétorique inquiétante »

En réaction à cette prise de parole,

1 commentaire

  • 20:50

    La taxe zucman consiste à obliger les propriétaires d'entreprises françaises à les vendre à l'étranger. Génial, on en avait trop après Alstom, Pechiney, ...

