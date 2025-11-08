 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Milan rate le coche
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 22:59

Milan rate le coche

Milan rate le coche

Parme 2 -2 Milan

Buts : Bernabé (45 e +1), Del Prato (62 e ) pour Parme // Saelemaekers (12 e ), Leão (25 e S.P.) pour Milan

Gaspiller autant, c’est moche.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La déception des joueurs français après la défaite 32-17 face aux Sud-Africains le 8 novembre 2025 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )
    Rugby: la France encore battue par l'Afrique Sud, deux ans après le cauchemar du quart de finale
    information fournie par AFP 08.11.2025 23:41 

    Pas de revanche pour le XV de France: les Bleus ont une nouvelle fois été battus par l'Afrique du Sud, 32-17 samedi soir au Stade de France, deux ans après leur défaite (29-28) contre les doubles champions du monde en titre sur cette même pelouse de Saint-Denis ... Lire la suite

  • Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
    Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:21 

    Plus qu’un simple but. La Louvière s’est inclinée sur la pelouse du Royal Antwerp ce samedi, sa première défaite depuis le mois d’août (3-1). La RAAL pourra cependant se réjouir du but inscrit par Alexis Beka Beka à la 86 e , neuf minutes après son entrée en jeu. ... Lire la suite

  • Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton
    Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:20 

    Chelsea 3-0 Wolverhampton Buts : Gusto (51 e ), João Pedro (65 e ), Pedro Neto (72 e ) pour les Blues Ils ont fini par enfiler le blue de chauffe.… VM pour SOFOOT.com

  • Monaco ridiculisé par Lens
    Monaco ridiculisé par Lens
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:08 

    Vite mené au score, Monaco s’est fait humilier par Lens à domicile lors de la douzième journée de Ligue 1 avec trois buts encaissés rien qu’en première période. Réduite à dix après l’expulsion de Folarin Balogun, l’ASM a ensuite coulé devant des Sang et Or désormais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank