Milan et la Roma se regardent dans les yeux

Au terme d'une rencontre sous tension mais agréable à regarder, Milan et la Roma se quittent sur un nul (1-1) qui ne satisfait personne. Paulo Dybala a répondu à Tijjani Reijnders et Paulo Fonseca, exclu pendant la rencontre, est plus que jamais sur la sellette.

AC Milan 1-1 AS Roma

Buts : Reijnders (16 e ) pour Milan // Dybala (23 e ) pour la Roma

L’énergie du désespoir génère le plus souvent d’étonnantes situations. Dans un San Siro crispé par la tension, Milan n’a pas battu la Roma au terme d’une rencontre débridée, agréable pour des téléspectateurs neutres, stressante au possible pour n’importe quel tifoso dont le coeur était convoqué, en ce dimanche de fin d’année, pour un Milan-Roma de tous les dangers. Comme un symbole, le Diavolo a perdu son coach Paulo Fonseca à quelques minutes de la pause, expulsé car fou de rage qu’un penalty pourtant évident sur Tijjani Reijnders ne soit pas sifflé. Comme une mauvaise coïncidence, comme s’il savait son destin scellé au cours d’une aventure milanaise qui ne lui a jamais donné le moindre répis, le nom de Sérgio Conceição était annoncé par une partie de la presse italienne en plein milieu de cette rencontre. Rien de bon à l’horizon, et il en va de même pour la Roma d’un Claudio Ranieri qui, lui, n’a pas encore ce problème là à gérer puisqu’il est déjà le troisième coach romain de cette saison 2024/2025. Mais un autre plus important : après 18 journées, la Roma est dixième de Serie A à 20 points du podium. Un gouffre.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com