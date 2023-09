Migrants : Clémentine Autain et Sandrine Rousseau appellent Emmanuel Macron à écouter le message du pape

Le pape a "une parole de sensibilité à l'autre", a souligné Sandrine Rousseau.

Sandrine Rousseau au Havre, le 24 août 2023. ( AFP / LOU BENOIST )

Les députées Nupes Clémentine Autain et Sandrine Rousseau ont appelé vendredi 22 septembre Emmanuel Macron à écouter le message d'accueil "courageux" du pape François sur les migrants, temps fort de la visite du souverain pontife à Marseille.

"Si Emmanuel Macron peut ouvrir ses oreilles au message que délivre le pape François sur les migrants, ça serait une bonne nouvelle mais il n'en prend pas du tout le chemin", a jugé la députée LFI Clémentine Autain sur LCI . "C'est un message d'humanité et nous sommes dans un moment où le président de la République a décidé de mettre à l'ordre du jour une énième loi qui va durcir encore les conditions d'accueil" des migrants, a-t-elle déploré. "La réalité, c'est que la France ne prend pas sa part d'accueil des migrants", a-t-elle insisté.

Un message "extrêmement courageux"

La France insoumise organise vendredi soir un rassemblement à Marseille "en solidarité avec les victimes de la barbarie antimigrants". Ce sera un "recueillement laïc en écho à l'action des croyants qui se seront regroupés dans la cérémonie avec le pape François", précise LFI.

"Son message sur l'accueil des personnes migrantes est extrêmement courageux" , a jugé de son côté l'écologiste Sandrine Rousseau sur Sud Radio. "Il a une parole qu'on entend de moins en moins, qui est une parole de sensibilité à l'autre", a estimé la députée de Paris.

"On a un discours utilitariste sur l'immigration économique qui nous servirait, on a un discours aussi de rejet, avec l'idée d'un grand remplacement complètement fantasmé. Et là, on a quelque chose qui remet l'église au milieu du village, c'est de dire 'un homme est un homme, une femme est une femme et quelle que soit sa couleur de peau, il a les mêmes besoins essentiels'", s'est-elle félicitée.