Mieux vaut Sarr que jamais

Double buteur face à la Norvège, buteur contre l’Irak, Ismaïla Sarr est devenu à 28 ans le meilleur buteur sénégalais de l’histoire en Coupe du monde avec 4 buts. Pas mal, pour un joueur à qui l’on a souvent reproché de disparaître quand les lumières s’allument.

Il a toujours été là. Plus de 80 sélections avec les Lions de la Teranga, trois Coupes du monde, des CAN, des promesses et cette impression d’un joueur installé sans avoir vraiment pris toute la place. Toujours là, donc, mais rarement au centre. La preuve une nouvelle fois face à la France, où Ismaïla Sarr aurait pu lancer son tournoi autrement. Juste avant la pause, l’ailier de Crystal Palace se retrouve avec une énorme occasion pour mettre le Sénégal devant. Le genre de ballon qui change un match et la manière dont un pays te regarde. Sauf qu’il rate sa reprise. Et forcément, tout revient : les soupirs, les « encore lui » et cette impression de voir un joueur capable de casser des reins sur 30 mètres, mais pas toujours de finir l’action qui compte.

Le cadre de l’ombre

Ce procès, Sarr le traîne depuis longtemps. Depuis ses débuts avec le Sénégal en 2016, il a souvent été rangé dans la catégorie du « nouveau Mané ». Génération Foot, Metz, la vitesse, le départ très jeune et même cette première sélection où il remplace Sadio Mané : tout invitait à la comparaison. Sauf que le football n’est pas une photocopieuse, et Sarr n’est pas Mané. Avec les Lions, il a beaucoup joué, beaucoup couru, beaucoup provoqué. Mais il a rarement eu le beau rôle dans le roman national. En 2021, au moment où le Sénégal va chercher sa première CAN, il revient de blessure, marque en quart contre la Guinée équatoriale, mais reste un acteur secondaire de la grande épopée. Il y a toujours eu ce décalage autour de lui : assez fort pour être attendu, jamais assez décisif pour être totalement célébré. Un joueur capable de faire lever le stade sur sa première touche, mais aussi de laisser tout un pays avec cette phrase horrible dans la bouche : « Il devait la mettre. » …

Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com